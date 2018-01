Diego Lugano: una leyenda en imágenes

Querido en cada uno de los lugares donde jugó, sobre todo por su entrega partido a partido, Diego Lugano tomó la decisión de retirarse del fútbol. Tras una carrera por varios países, tanto de Europa como de Sudamérica, el "Canario" decidió darle punto final.



Lejos quedó ya su debut en Nacional en 1999, para luego pasar en 2001 a Plaza Colonia. En el conjunto "patablanca" tuvo buena actividad en Primera División y desde Brasil posaron los ojos en él. Un grande, como San Pablo, lo vino a buscar para convertirlo en un ídolo en la institución.



Desde 2003 hasta 2006 transitó un camino muy auspicioso en el fútbol de Brasil antes de emigrar al exótico fútbol turco. Fenerbahce fue su destino y una vez más se convirtió en héroe. Cinco años en su primera experiencia europea valieron para que un grande del fútbol mundial se interesara en su situación: Paris Saint Germain.



Estuvo poco tiempo y no se pudo asentar en un equipo que de todas maneras no era la potencia mundial que es hoy en día. Luego de un año en París, su destino fue España para recalar en el Málaga. El elenco español fue adquirido en ese momento por empresarios de Medio Oriente que buscaron hacer una buena inversión y entre varias figuras de las figuras que llegaron estaban Diego Lugano, Julio Baptista y Ruud Van Nistelrooy, además que ya se encontraba su compatriota Sebastián "Papelito" Fernández.



Luego de su pasaje por España llegó el turno de viajar a Inglaterra para vestir los colores del West Bromwich Albion. Tras un año por el elenco inglés, emigró al fútbol sueco para jugar en el Hacken. Un breve pasaje por el elenco escandinavo lo llevó a tomar la decisión de regresar al fútbol sudamericano para vestirse con los colores de Cerro Porteño de Paraguay.



Tras un año en el "Ciclón del Barrio Obrero", volvió a una de sus casas: San Pablo. En el equipo donde se convirtió en leyenda fue que Diego Lugano disputó sus últimos partidos y donde se retiró bajo un emotivo homenaje.



No hay que olvidar, su paso por la selección donde debutó en 2004 y en la que disputó su último partido en 2014, pese a que en varias ocasiones declaró que mientras no se retirara iba a estar a disposición del "Maestro" Tabárez.



Fue el capitán del proceso durante gran parte del mismo y se sacó la espina de quedar afuera en 2006, con un gran Mundial en 2010 al que Uruguay clasificó, en gran parte, gracias al gol que convirtió en el repechaje ante Costa Rica como visitante.



Con la celeste en el pecho, Diego Lugano acumuló 95 partidos en todas las competiciones que disputó y anotó nueve goles entre su partido entre el 4 de febrero de 2003, frente a Irán en un amistoso, y el último frente a Costa Rica en el debut del Mundial de Brasil 2014.

Sus trofeos.

Diego Lugano ganó en su carrera siete trofeos locales ya que levantó dos Campeonatos Uruguayos con Nacional, un Paulista y un Brasileirao con San Pablo y tres Superligas de Turquía en el Fenerbahce.



Además levantó una Copa Libertadores y un Mundial de Clubes con el San Pablo. A nivel de selección, fue quien levantó la Copa América de 2011 disputada en suelo argentino.