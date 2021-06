Diego Lugano: "Los favoritos de la Copa América son Uruguay y Argentina"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excapitán Diego Lugano habló en la previa al choque de mañana entre Uruguay y Argentina por el Grupo A de la Copa América y dijo que "indiscutiblemente" ellos son los favoritos a quedarse con el certamen. Incluso por encima de Brasil, país anfitrión y al que la "Tota" conoce mejor que nadie por su relación con el São Paulo.

"La Copa va a empezar en cuartos. Pero yo ya dije acá en Brasil, y mucho no les gustó, que para mí los favoritos son Uruguay y Argentina, indiscutiblemente...", expresó en diálogo con el diario argentino Olé.

"Conozco bien a los brazucas: ganaron la última edición, están sobrados en las Eliminatorias y sólo piensan en el Mundial; ni siquiera querían jugar la Copa. Entonces hay algo emocional que nos juega a favor a Uruguay y Argentina. Si Brasil de verdad precisaba esta Copa, como fue la 2019, no se la saca nadie porque está un escalón por encima de nosotros, pero el contexto creo que nos da chances. Me parece que Argentina y Uruguay son los que más desean esta Copa, y alguno de ellos va a ganarla", agregó.



En ese sentido, Lugano explicó que la posibilidad de que esta Copa América sea la última para los referentes de Uruguay y Argentina puede resultar decisivo: "Para nuestra generación uruguaya, que nos volvió a llevar a lo más competitivo del mundo, es la última Copa. La última de Edi (Cavani), de Luis (Suárez), de Godín, de Cáceres... Y para los argentinos, además de los años que llevan sin ganarla, me parece que también será la última de Messi. Son las dos selecciones que más la están deseando y eso, al final del camino y aun estando por debajo de Brasil, creo que nos va a premiar a uno de los dos con esta Copa".



Consultado sobre cómo marcar a Lionel Messi, opinó: "Ufff... Las veces que me tocó en Sudamérica, lo sufrí obviamente, porque siempre teníamos las de perder y más los zagueros, pero era un poco más controlable que en Europa por cómo es nuestro fútbol, por que se permite más, se raspa más... No es que lo parás, pero lo molestás un poco. Allá en Europa, las pocas veces que me tocó jugar contra él, fue una pesadilla. Es otro fútbol, más abierto, en el que prácticamente no te dejan utilizar el contacto físico, las herramientas que podemos tener los demás... En Uruguay tenemos el orgullo de que la última Copa la ganamos en la Argentina de Messi y esas son las cosas que quedan para la gente de mi generación".

Sobre Suárez: "Siempre necesita un enemigo"

A la hora de definir a Luis Suárez, el canario sostuvo: "Un competitivo y un ganador de la vida, que tiene una característica muy especial: siempre necesita un enemigo, alguien que lo motive, con quien pelearse, porque eso le saca una rabia o un fuego que tiene dentro. Siempre con los contrarios, eh, porque con los compañeros es lo más leal del mundo. Y si querés controlarlo y amansarlo, tratalo con cariño. A mí dámelo siempre, primero para ir a la guerra y después para jugar al fútbol...", afirmó.

Sobre Tabárez: "En diez años nunca lo escuché decirle una mala palabra a un jugador o levantar la voz"

Respecto a Óscar Tabárez, dijo que "en Uruguay representa mucho más en el sentido de que le dio una estabilidad a la selección, un proyecto serio e institucional equilibrado y coherente".



"Le dio estabilidad a un fútbol que nunca fue estable, y ese fue siempre nuestro gran defecto. Pueblo chico, infierno grande. Un pueblo que es todo pasión, que todos saben todo, que todos son vivos y así estuvimos mucho tiempo sin competir en alto nivel porque el fútbol y el mundo han cambiado. El maestro trajo estabilidad por la forma de ser de él, por los conceptos claros, con mucha educación, mucho intelecto, mucha autoridad moral; pero también mucha firmeza... En diez años nunca lo escuché decirle una mala palabra a un jugador o levantar la voz, siempre con un lenguaje articulado, no propio del fútbol sino más académico o de profesor. Sin embargo, pocas veces vi un entrenador tan firme y coherente para tomar decisiones, que es lo más difícil. Eso de que lo cortés no quita lo valiente se aplica específicamente para el Maestro. Y hoy nos sigue dando esa seguridad institucional, esa certeza de las cosas, que va mucho más allá de lo futbolístico, de un 4-4-2 o de hacer mal un cambio. En Uruguay engloba cosas mayores y por eso los jugadores lo respetamos y lo bancamos siempre", opinó.

Sobre Abreu: "Con el 'Loco' hemos hecho locuras de verdad por la selección"

Consumado el retiro de Sebastián Abreu, lo definió de la siguiente manera: "Un personaje… Mucho más para Uruguay que para ustedes. Nosotros somos un país más conservador, más tranquilo, entonces era un personaje mucho más fuera de lo común. Ha recibido tantas críticas por ser así que ya tiene el lomo curtido, pero yo que lo tuve como compañero te digo que es un exótico, un extrovertido, un alegre pero también un ganador y un competitivo. Y lo que más rescato, es que es un hincha de la selección, algo que cada vez es más difícil en el fútbol actual porque los chicos con 10, 12 o 14 años están viendo fútbol europeo, que el Bayern, que el Barcelona…. Con el 'Loco' hemos hecho locuras de verdad por la selección. Y un personaje, que jugó en 33 equipos, en los últimos años nos mandaba imágenes de los lugares en los que andaba jugando con una alegría, una pasión, un amateurismo… Yo que soy todo estructurado y conservador, le tengo una envidia sana a esa personalidad. Lo vamos a extrañar porque como entrenador va a andar bien, pero no va a ser lo mismo

Sobre Paolo Montero: "Era mucho peor que yo"

En referencia a Paolo Montero, señaló: "Era mucho peor que yo. Me acuerdo que debuté en 2004 en la selección con Paolo de capitán. Era duro, pero un gran líder. Y ojo que jugaba mucho también, eh. Pasa que como era duro no se hablaba de lo que jugaba, pero era un zaguero zurdo terrible. Ojalá hubiese tenido la mitad de la técnica que tenía él… Ahora como técnico no lo viví tanto porque siempre estuvo en el exterior, pero tengo las mejores referencias como compañero y como persona. Un tipo que ha sido siempre un líder de vestuario en todas las partes del mundo tiene un plus en relación a cualquier otro entrenador de facultad o de biblioteca. Después es fútbol, pero en ese aspecto creo que es algo que lo beneficia, mucho más en culturas como las nuestras, donde ese tipo de personalidades tienden a ser más respetadas dentro de los grupos".