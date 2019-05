"No sirve mirar atrás, sino en lo que se viene que es lo más importante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López se presentó en conferencia de prensa luego del empate 0-0 con Flamengo en el Campeón del Siglo que significó la eliminación de la Copa Libertadores. El entrenador repitió el concepto de "levantar la cabeza inmediatamente" de cara al clásico del domingo.

"Sabemos todos que no alcanzó. Es lo que quería la gente, los jugadores, nosotros. Es una lástima quedar afuera con 10 puntos, pero pasó. Hoy era un partido particular con un buen equipo que nos complicó, tiene gente rápida con calidad. No lograron el gol que podrían haber hecho en el primer tiempo. En el segundo cuando tuvimos la oportunidad no pudimos hacer gol. En las bandas teníamos que hacer la diferencia. No se hizo bien. Tenemos que levantar la cabeza inmediatamente porque tenemos un partido en casa lindo, histórico", comenzó el técnico.

Los puntos perdidos.

"Tener el Flamengo en casa hacía que teníamos que ganar los tres partidos en casa. Los partidos que jugamos afuera sabíamos que era complicado por el tema de la altura. Contra Liga no tuvimos fuerzas y en Bolivia se me viene a la cabeza la pelota en el palo. Es feo, creo que es la sensación que tenemos todos, de quedar afuera con 10 puntos".

La chance de la Copa Sudamericana.

"Nosotros no lo miramos inmediatamente por no lograr un objetivo. Sabemos que después tenemos la Sudamericana. Pero lo más importante ahora es descansar y preparar este partido histórico. Hay que levantar enseguida la cabeza y creer en lo que se está haciendo. Si llegamos a esta instancia, a pelear hasta el final, fue algo muy bueno".

Darwin Núñez de volante.

"Con la inclusión de Darwin le queríamos dar intensidad por afuera que era por donde podíamos hacer la diferencia. Por el medio teníamos a Lucas (Viatri) y al Cebolla".

La baja de Brian Rodríguez para lo que queda.

"Hay otros jugadores. No he hablado nunca y no lo hay a hacer ahora. NO se va a ir solo Brian, sino Darwin y Ezequiel. Es una lástima que tengamos que perder tres jugadores para la parte más linda del campeonato. Iban a jugar un clásico histórico y ahora no lo pueden hacer".

Las chances no aprovechadas en otros juegos.

"Después uno va a ver cosas atrás. Como la pelota en el palo del Cebolla. Nos faltaron goles. Son cosas que pueden pasar en un partido. Eso ya no cuenta, es si 'hubiésemos'. No sirve mirar atrás, sino en lo que se viene que es lo más importante".