Diego López recuperar armas para el gol

Más allá de la derrota, el partido de Peñarol ante Rampla Juniors dejó un dato que no es menor: fue el primero del Clausura en el cual el equipo del “Memo” López no anotó y solamente el segundo del Uruguayo en el qeu no marca. La derrota ante Torque por 2-0, el 31 de marzo había sido el último partido (por competencias locales) donde los aurinegros no habían anotado y ese juego tiene similitudes con el del pasado domingo.

Tanto en el partido ante la “T”, como ante el picapiedra, a Peñarol no le salió nada. De todas maneras, la diferencia es que en el último encuentro intentó encontrar los caminos para ganarlo. Fueron siete las posibilidades que tuvo el plantel mirasol en el primer tiempo antes del gol de Rampla Juniors que terminó concretando la primera derrota de Peñarol en el Clausura.

“Nos quedó un sabor amargo. Peñarol dominó el primer tiempo y generó muchas chances, pero luego del gol se hizo difícil. Lo que más nos preocupa es no estar finos en la definición o no poder encontrar el gol, porque nos puede volver a pasar lo del partido pasado”, declaró Guzmán Pereira en conferencia de prensa y las palabras del mediocampista pintan a la perfección lo que le sucedió a los aurinegros. Pero, ¿por qué no pudo anotar?

Claro está que la falta de puntería y la buena actuación de Rodrigo Odriozola hicieron más difícil la tarea, pero hubo factores que también ayudaron:

AUSENCIAS. Más allá de no ser jugadores concretamente ofensivos, las bajas de Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez pesaron mucho en el esquema aurinegro. Por un lado porque se han convertido en dos figuras muy relevantes y por otro porque ese tándem ha sido de lo mejor que tuvo Peñarol hasta el momento.

Como si eso fuera poco, el “Cebolla” es uno de los dos máximos goleadores de Peñarol en este Torneo Clausura y sin él la tarea goleadora se podía ver afectada, como terminó sucediendo el domingo en el Estadio Centenario.

POSICIÓN. La del “Toro” Fernández, que volvió a jugar en un lugar donde no es el mejor para él. Con nueve tantos es el máximo anotador de Peñarol en el Clausura, pero jugando “de Viatri” se sigue sintiendo incómodo. La prueba más fehaciente de esto es que de esos nueve, solo dos fueron cuando le tocó ir directamente de punta y siendo la referencia en ataque. Los siete goles restantes los marcó jugando más suelto, viniendo desde más atrás y con el arco de frente, un hecho que no pudo realizar ante Rampla por la necesidad de tener que jugar de punta y con Darwin Núñez detrás.

BANDAS. Siguen siendo el gran debe de esta temporada y es que, salvo cuando ingresó Fabián Estoyanoff (que marcó tres goles), los volantes por afuera no han anotado.

Hasta el momento, Ignacio Lores y Agustín Canobbio no han convertido y eso lo ha sentido mucho Peñarol. Ante Rampla Juniors, el “Lolo” y Canobbio tuvieron sus chances de marcar y no las aprovecharon, mientras que Lores tuvo unos pobres minutos cuando ingresó.

Lo cierto es que tanto Guzmán Pereira como el “Cebolla” Rodríguez tienen su lugar asegurado ante Fénix y seguramente también retorne Lucas Viatri, en caso de recuperarse conpletamente de la contractua, por lo que el “Memo” López contará con más armas para el gol.