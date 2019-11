Diego López: “Peñarol trató de jugar al fútbol y en el primer tiempo lo hizo bien”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras el empate sin goles entre Peñarol y Nacional en el Estadio Centenario, Diego López analizó el encuentro y dijo que su equipo hizo más para llevarse la victoria, pero que el rival también juega.

“Mejoramos mucho respecto al anterior clásico. Hoy estuvimos concentrados y generamos varias chances pero no las pudimos concretar, sobre todo las del primer tiempo”, dijo Diego López en conferencia de prensa en el Estadio Centenario agregando que “la superioridad se marca haciendo los goles y esta tarde no se nos dio. No fue como otras veces que pudimos llegar y convertir”.

Qué partidos le quedan a Nacional y Peñarol por jugar en el Torneo Clausura By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Qué partidos le quedan a Nacional y Peñarol por jugar en el Torneo Clausura

“Sabíamos cómo iban a plantear el partido ellos y que iba a ser igual que el del Intermedio, buscando la segunda pelota pero nosotros en el primer tiempo las ganamos casi todas y en un clásico eso te lleva a estar más cerca del rival, aunque a mí me gusta jugar al más fútbol. En los clásicos por ahí sabemos que es más difícil porque siempre salen partidos más enredados”, contó el técnico de Peñarol.

“Peñarol trató de jugar al fútbol y en el primer tiempo lo hizo bien. Generamos algunas situaciones pero los clásicos son entreverados y para poder analizarlos hay que tener en cuenta la carga que tienen estos partidos. Yo creo que llamarlo espantoso me parece que no da”, explicó Diego López.

Confirmado: Gargano sufrió rotura de ligamentos cruzado anterior By Lucas Perini MIRA TAMBIÉN Confirmado: Gargano sufrió rotura de ligamentos cruzado anterior

Respecto a lo que sigue, el “Memo” remarcó que “todavía está todo abierto por eso hay que pensar en descansar y en preparar los próximos partidos que se nos vienen” ya que al aurinegro le quedan tres encuentros para cerrar el Torneo Clausura y aún mantiene vivas las ilusiones de poder pasar a Nacional en este certamen (está a un punto) y en la Tabla Anual (está a dos).

Consultado por la salida de Facundo Pellistri, López dijo que “salió por un tema táctico ya que le pedimos algunas cosas que no hizo. El partido marcaba una cosa y no la hizo, por eso buscamos la variante por ese lado y no sacar a Agustín (Canobbio) que tiene más ida y vuelta con marca que era lo que necesitábamos para desnivelar”.

Nacional se quedó con la ventaja en las dos tablas con el empate con Peñarol By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Nacional se quedó con la ventaja en las dos tablas con el empate con Peñarol

Por último, el entrenador de Peñarol remarcó que “está todo abierto, sabíamos que el empate los beneficiaba a ellos porque están adelante pero ahora tenemos que seguir concentrados como hasta ahora porque puede pasar de todo y acá lo más importante siempre es el próximo partido”.