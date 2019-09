Diego López: “En Peñarol siempre hay que entrenar para ganar y jugar para ganar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Podríamos haber hecho algún gol más que fue lo único que nos faltó. Es verdad que se hicieron dos goles de pelota quieta y eso es bueno para un equipo que intenta jugar porque es una alternativa muy válida para abrir partidos difíciles y complicados. La pelota quieta es fundamental. Se ganó de esa forma pero la sensación que me llevo es que se mejoró a la hora de pasar la pelota porque el partido anterior no me gustó cuando no tuvimos la pelota y el equilibrio ahora fue mejor”, dijo Diego López en conferencia de prensa tras la victoria de Peñarol frente a Rampla Juniors por 2 a 1 en el Estadio Centenario.

“El sábado nos sacamos un buen rival de arriba que hoy (por ayer) goleó en Melo y ganamos otra vez. El equipo sigue creciendo”, agregó el entrenador aurinegro.

Consultado por el rendimiento sobre el resultado, el “Memo” remarcó que “ganar acá es el día a día. En Peñarol siempre hay que entrenar para ganar y jugar para ganar. Los jugadores me enseñaron eso desde el primer día. El año pasado cuando llegamos estábamos en una situación más difícil que ahora y se sacó adelante. Tengo plena confianza en los jugadores, pero sabemos que hay que ganar y a pesar de esa presión el equipo jugó e intentó mover la pelota y eso es importante para seguir creciendo como equipo”.

Respecto a la inclusión de Facundo Pellistri como titular nuevamente, Diego López expresó que “es el más chico y le fuimos dando minutos hasta que llegó el momento que entendimos podía ser titular con muchos jugadores grandes e importantes al lado y respaldado. Eso fue bueno para todos. Hoy (por ayer) lo vimos más suelto, jugó e hizo movimientos sin pelota que es lo que tiene que empezar a lograr”.

“En este partido no me preocupó no cerrar el partido porque ellos hicieron un buen gol, pero nosotros no arriesgamos nada, manejamos bien los tiempos del partido con la pelota y no fue una preocupación no cerrar el partido”, dijo el entrenador carbonero.

El debut del español Xisco



Xisco Jiménez ingresó a los 66’ de juego y el entrenador contó que “yo creo que empezó a mostrar sus características: el no perder la pelota, descargar e ir en busca del centro. Se vieron varias de sus cualidades en los minutos que estuvo en cancha. Es un jugador difícil de marcar adentro del área y son sus primeros minutos con compañeros nuevos. A medida que vaya jugando va a crecer en el juego”.

Por otra parte, el “Memo” dijo que “tanto Xisco como Riascos van agarrando minutos y eso es importante para la competencia interna de los jugadores y lo mejor para Peñarol”.

La rotación del plantel



Consultado acerca de la rotación del plantel en momentos como este en los que hay tres partidos en una semana, Diego López expresó que “hoy (por ayer) por ejemplo no estuvo el “Cebolla” y fue para cuidarlo y tenerlo bien porque venía de varios meses sin jugar. El sábado jugó y terminó bien, está trabajando esta semana y creímos que lo mejor para él era no tenerlo en cuenta y los que entraron lo hicieron bien, entonces eso nos permite rotar el plantel”.

¿Xisco y Viatri juntos?



Tras el debut de Xisco frente a Rampla Juniors, Diego López dijo que el español podría llegar a conformar la dupla de ataque junto a Lucas Viatri: “Creo que si porque teniendo a Viatri que es grande y es de área pero a su vez sale y sabe jugar para crear situaciones de peligro, me parece que tranquilamente pueden jugar los dos juntos”.

Se viene una visita histórica a Las Piedras



El próximo partido de Peñarol será el sábado a la hora 16:00 frente a Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras y acerca de eso, Diego López dijo que “es una ciudad muy linda y con muchos hinchas de Peñarol. Creo que va a ser un partido intenso y ahora hay que descansar y llegar bien a ese encuentro, prepararlo porque Juventud lucha y pelea en su casa, es un equipo aguerrido y ahora hay que descansar bien porque va a ser duro”.

Consultado por la seguidilla de encuentros, el “Memo” cerró diciendo que “lo bueno es que los partidos son para todos igual, así que va a ser un torneo intenso y vamos a ir tratando de manejar bien los tiempos, los jugadores y las exigencias que siempre son máximas en este club. Eso lo trataremos de llevar como hasta ahora”.