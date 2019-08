Diego López: “Peñarol hoy es un equipo fuerte y lo sigo viendo así”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López se hizo presente a la conferencia de prensa luego del partido y sin excusas se sentó ante los medios y declaró: “Hicimos un partido malo. No se jugó bien y este fue el resultado. Para lo que se vio en la cancha fue un punto bueno. Era un partido donde teníamos que jugar por las bandas donde podíamos hacer la diferencia, pero no fue suficiente. Es difícil ver un jugador de Peñarol que se haya destacado hoy”.

El entrenador además manifestó: “Este grupo está acostumbrado a revertir situaciones y la confianza la tenemos todos en este plantel”.

Respecto al rendimiento del conjunto aurinegro frente a Juventud de Las Piedras manifestó: “No se vio nada de lo que hace Peñarol. Es un poco lo que vi desde afuera. No es lo habitual. Tenemos que tratar de mejorar que en lo momentos de dificultad hay que seguir haciendo y dando continuidad a lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy a nivel local. Peñarol hoy es un equipo que está fuerte y yo lo sigo viendo así”.

A su vez, López también hizo referencia a lo que fue la semana de trabajos señalando: “Se había hecho una gran semana y es lo que vemos nosotros en el día a día, pero bueno en la cancha no se vio. Hay que seguir trabajando porque en Peñarol es importante el trabajo en el día a día. No hay que bajar los brazos, no hay que buscar excusas, hay que agachar la cabeza y seguir trabajando”.

Antes de cerrar, el DT habló sobre el “Cebolla” y sentenció: “Sería un error tirar a la cancha a un jugador importante. Tenemos que respetar los tiempos y no lo vamos a apurar para el clásico”.