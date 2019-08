Diego López: “Peñarol cuando empata pierde dos puntos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Fue un lindo partido; en el primer tiempo creamos mucho por afuera, muchas veces desbordamos, pateamos al arco, incluso pegó una en el palo, creamos buenas situaciones aunque tendríamos que haber definido mejor en el pase final”, expresó Diego López todavía en el estadio Luis Franzini.

El entrenador de Peñarol puntualizó que “ellos entraron mejor en el segundo tiempo, hicimos una falta que no tendríamos que hacer y así llegó el gol de ellos. Defensor nos hizo la diferencia en las pelotas por arriba”.

El “Memo” agregó que “con la expulsión fue más complicado aunque pocos minutos después llegó la roja de ellos. Tratamos de llegarle intentando por afuera con Pellistri y el ‘Lolo’, porque es donde teníamos el partido. Se trabajó, las cosas se hicieron bien. Lo bueno es sumar y no perder, sabemos que en este equipo hay que ganar siempre”.

El DT recalcó que “el juego por las bandas fue bueno. Recibimos un gol casi que desde el vestuario y nos complicó. El partido estaba abierto para nosotros”.

En cuanto al hecho de haber recibido dos goles en el juego aéreo, López dijo: “No me preocupa, es una virtud del rival; no recuerdo otros goles de cabeza que nos hayan hecho, pienso que más que un error nuestro en este caso fue una virtud de ellos. En el gol de Rabuñal lo estaba marcando ‘Tito’ (Formiliano). No es que siempre nos hacen goles por arriba”.

Por último, el entrenador aurinegro señaló que “fue un partido donde se jugó bien, fue lindo de ver, pero sabemos que Peñarol siempre que empata pierde dos puntos. Desde que arranca el partido estamos perdiendo dos puntos; desde el día que llegué, ese día lo aprendí. Lo aprendí rápido porque me lo enseñaron, no es algo bueno empatar”.