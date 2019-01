Diego López: "Me gustó lo que estamos haciendo por afuera"

Diego López, que se sorprendió con el ritmo que tuvo el partido clásico, se mostró satisfecho con lo que realizó Peñarol en este primer partido importante de la temporada y remarcó: "Ya lo dije cuando terminó el campeonato anterior, Peñarol tiene margen para mejorar el juego. Estamos jugando mejor y me gustó lo que estamos haciendo por afuera".

Al realizar un análisis de lo que arrojó la contienda clásica, el "Memo" dijo ante la prensa: "Fue un partido intenso, sobre todo en los primeros 30 minutos, donde los dos equipos tenían un gran ritmo. Ellos ya habían jugado partidos fuertes y nosotros aún no lo habíamos hecho y, la verdad, que me sorprendió el ritmo de los dos y no solo el nuestro".

Para el conductor de los aurinegros el partido cambió con las tarjetas rojas. "Después vinieron las expulsiones y jugamos mejor. Jugó un buen partido Peñarol".

Hizo hincapié en lo que habló con los futbolistas y la recomendación especial realizada antes de entrar a la cancha. "Lo que le pedí a los jugadores con gran insistencia fue la concentración que había que tener, sobre todo en este primer partido. Veníamos de un partido en Miami donde estábamos 2-0 arriba, pudimos hacer algún gol más, pero después nos empataron de pelota quieta y los jugadores rivales saltaron solos. Y les pedí eso, concentración, y que si nos hacían un gol de cabeza que fuera por mérito del jugador de Nacional no porque lo dejáramos solos".

Además, López consideró que el trabajo salió bien por la forma en la que se plantó el equipo. "Les pedí que el equipo se mantuviera corto y para afrontar este tipo de partidos, que siempre es difícil en el inicio de una temporada, se logró".

El técnico carbonero consideró que hay una evolución en el trabajo colectivo. "Estamos jugando mejor, me gustó lo que estamos haciendo por afuera, teniendo los dos puntas por adentro. Se ha ido de menos a más, el equipo está mejorando. Lo dije cuando terminó el campeonato anterior, Peñarol tiene margen para mejorar el juego, jugamos bien con la pelota, la tuvimos en todo momento".

Además, señaló que desde la cancha hay futbolistas que le mandan señales muy tranquilizadoras y lo ponderó: "(Walter) Gargano, Guzmán (Pereira) y el 'Cebolla' (Cristian Rodríguez) te dan cierta tranquilidad tenerlos en cancha".

Finalmente, también transmitió tranquilidad: "Se está hablando mucho del zaguero, creo que va a llegar otro jugador, pero hoy se vio que tenemos una buena zaga y eso es una buena señal para la gente que trabaja en inferiores".