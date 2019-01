Diego López: "Lucas Viatri y el 'Cebolla' van a llegar al clásico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López, que rechazó hablar de la posible llegada del zaguero, porque dijo que prefería poner el foco exclusivamente en el clásico, avisó que Lucas Viatri y Cristian Rodríguez estarán disponibles para la contienda que definirá la Supercopa Uruguaya.

En conferencia de prensa, el entrenador de Peñarol insistió que lo más le pide a sus jugadores es que entren a la cancha compenetrados con el partido desde el momento que el juez pite el inicio. "Es una final y tenemos que tener muy alta la concentración".

El "Memo" admitió que siempre "es una semana particular, se vive de manera distinta" y remarcó que están "trabajando para preparar de la mejor manera" el choque ante Nacional.

Para erradicar todo tipo de dudas, López fue bien precisó: "Lucas Viatri y el 'Cebolla' (Cristian Rodríguez) van a estar los dos. Lucas viene trabajando con nosotros y el 'Cebolla lo hará hoy'. Van a llegar".

Sobre la evolución que puede tener Nacional, con relación al anterior clásico, López explicó: "Acá miramos lo que tenemos nosotros, el trabajo nuestro y lo que tenemos que mejorar. Sí, tenemos que pensar que vamos a tener un rival difícil, porque es una final, que va a estar parejo y eso es lo que hablamos en el inicio de la semana con los jugadores. Nunca hay partidos fáciles y menos finales fáciles. Nos tenemos que preparar de la mejor manera pero pensando en nosotros mismos".

La victoria en el anterior clásico y los antecedentes aurinegros no fueron utilizados como argumento por el conductor de Peñarol. "Lo que pasó ya pasó, hoy tenemos que pensar en esta final y que es un partido que va a ser complicado para los dos. Me imagino un partido parejo, jugado como se juegan las finales y de ambos lados, Hay que saber que vamos a tener un rival difícil. Hay que pensar mucho en lo que se debe hacer y en lo que hay que mejorar".

El DT sentenció, también, que a su equipo lo ve bien. "Desde el inicio de la pretemporada los veo con muchas ganas. Y es así desde su capitán, porque se ve que quiere seguir obteniendo logros y para ello hay que trabajar. Y este equipo trabaja. Nuestro capitán es el primero y después vienen todos atrás. Todos quieren seguir logrando objetivos con este club".

López reiteró que lo que más está pidiendo es que entren a la cancha a "empezar el partido desde que pita el juez, para no perder atención. Más que nada tenemos que tener alta la concentración".

Si bien no ofreció datos concretos del once inicial, admitió que una de las posibilidades que maneja es la de colocar a Cristian Rodríguez más adelantado y que el doble cinco lo sigan conformando Guzmán Pereira y Walter Gargano. "Es una de las posibilidades. En el clásico anterior lo íbamos a hacer, pero tenemos que ver cómo va la semana y después decidir al final. La otra vez nosotros llegamos al estadio el día del partido y decidimos conjuntamente con la sanidad y el jugador que no jugara, porque si bien era un clásico y siempre hay que tratar de ganarlos, no era el caso de arriesgar nada con ningún jugador y sobre todo con el 'Cebolla'. Ahí decidimos cambiar y encontramos un jugador pronto, que la respuesta la dio en la cancha".

Cuando se le requirió información por la búsqueda del zaguero que se indica todavía le falta incorporar, el "Memo" rechazó de plano hablar del tema. "No voy a salir del clásico y menos a hablar de jugadores que no están. Prefiero hablar solo del clásico porque lo que viene es una final".

En lo que respecta a la posibilidad de que el Campeonato Uruguayo comience más tarde de lo previsto, si prospera la solicitud que harían algunos clubes, López dijo: "En Uruguay no sería la primera vez que se dé la situación de postergar el campeonato. Nosotros nos estamos preparando para empezar y creo que estamos prontos. Si se posterga, lo que cambiaríamos es que trataríamos de buscar un amistoso importante".

Finalmente, reconoció que será feo no estar dentro de la cancha, porque está suspendido, pero indicó: "Estamos tranquilos, el 'Gallego' (Óscar Ferro) ve siempre lo que hacemos, está al tanto de todo, es parte de nuestro cuerpo técnico. Es feo estar afuera, pero lo importante es que los jugadores saben lo que tienen que hacer. Son jugadores grandes que saben manejarse adentro de la cancha".