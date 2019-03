Diego López: "Hoy, nosotros perdemos los puntos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López hizo autocrítica tras el empate de Peñarol con Racing por 2 a 2 en el Campeón del Siglo. "Hoy, nosotros perdemos los puntos" aseguró el director técnico aurinegro.

En conferencia de prensa, indicó que "nos hicieron dos goles en menos de 10 minutos, entonces es muy difícil recuperarse para lograr un 3 a 2, no nos dio el tiempo". De todos modos, consideró que "hay que analizar las cosas que se hicieron bien", aunque fueron "menos que en los partidos anteriores".



Consultado sobre las ausencias que tuvo Peñarol, dijo que "es una falta de respeto del entrenador hablar de los jugadores que no están, porque me pongo en el lugar de los jugadores y es horrible que diga 'porque faltó este'. Es horrible eso. Prefiero no hablar de si no está (Fabricio) Formiliano, refiero hablar de (Enzo) Martínez que hizo un buen partido y es un pibe, tiene pocos partidos en primera y es un partido difícil para los defensores. Tiene que mejorar, va a mejorar, es el futuro de Peñarol".



También señaló que tenía la intención de sustituir a Guzmán Pereira para los últimos 20 minutos del encuentro pero "después el partido se dio con otra dinámica y no lo pudimos cambiar. Capaz que por 20 minutos los esforzamos sin querer hacerlo, no queríamos arriesgar nada".



Al ser consultado sobre qué falló en el trámite del encuentro, explicó que "arriba no nos movimos bien, sobre todo en el primer tiempo, cuando teníamos la pelota. Manejamos mal los tiempos con la pelota y muchas veces nos apuramos. No estuvimos precisos por las bandas, que fue lo que hemos hecho en otros partidos. Cuando no podés entrar por afuera, tenés que tener la variante de hacerlo por adentro".



También dijo que "muchas veces pasa que el árbitro pita y no entrás en el partido, ellos aprovecharon muy bien esos tres o cuatro minutos en que nos hicieron los goles y cambió el partido".



"Hoy no encontramos los tiempos, no nos movimos de la mejor manera, el equipo no presionó bien y no llegamos a donde queríamos", sentenció.