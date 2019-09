Diego López explicó el momento del "Cebolla" y la polémica con su contrato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol dejó sus primeras unidades en el Torneo Clausura frente a Juventud de Las Piedras y eso llevó a que abandone la cima del certamen cuando se llevan disputadas tres fechas del mismo y que varios hinchas cuestionaran a Diego López.

De todas maneras, una de las cosas que llamó la atención en el juego ante el equipo pedrense fue la ausencia del "Cebolla" Rodríguez y sobre eso habló el entrenador aurinegro en diálogo con el programa "100% Deporte" de Sport 890.

"El 'Cebolla' y Rojas no jugaron por precaución, si era una final estaban. Por ahí si jugaba el 'Cebolla' y se lesionaba el primero en caerme la gente es a mí", aseguró el técnico mirasol.

"Lo estábamos preparando para el Clausura, pero los tiempos se pasan a veces. Tuvo una molestia y lo hicimos jugar contra Defensor tras una larga inactividad y terminó dolorido. No lo quisimos hacer jugar contra Rampla porque creímos que no era conveniente para no resentirse. Después sintió una molestia en el entrenamiento y por eso decidimos que no jugara contra Juventud. No podemos arriesgarlo si no está en las mejores condiciones para no perderlo un mes o más", agregó López.

SU CONTRATO Estaba cerrado, pero no se firmó

Cuando termine el Uruguayo 2019 finalizará el contrato de Diego López con Peñarol y pese a que había intenciones de una renovación y hasta un acuerdo de hacer el mismo, no apareció el contrato para firmar.

"Yo tuve varias charlas con los dirigentes y en una de las últimas cerré la negociación. El contrato lo tenía hecho. Era hasta 2020 con posibilidad de otro año dejando mi libertad de seguir o no y lo mismo de Peñarol después de las elecciones", expresó el DT.

"Llegamos a un acuerdo, pero después pasaron semanas y nunca apareció el contrato por lo que no me sentí como una prioridad. Decidí no firmar y seguir trabajando hasta diciembre, después se verá el resultado", aseguró López.

el momento El presente del conjunto aurinegro

"Yo no veo todo mal en este Peñarol. No es que de 9 puntos hicimos 2, ahí sí sería una crisis profunda. Jugamos un partido parejo con Defensor y se ganó. Con Rampla jugamos mejor y abrimos un partido cerrado con pelotas quietas. No terminamos bien la semana como hubiésemos querido", sentenció.

Respecto al juego ante Juventud puntualizó: "No se jugó bien el primer tiempo. Estuvimos lentos al momento de mover la pelota. Yo no lo veo mal físicamente. Se jugó mal y fuimos lentos con la pelota, pero correr se corrió. Por ahí en lo último estuvimos un poco cansados porque no se cambiaron muchos jugadores".

En relación a jugadores como Riascos hizo referencia a que "No juega porque juega Pellistri y es una cosa buena para el club. No lo hace porque veo mejor en la cancha a otros jugadores, pongo lo mejor y la gente no lo está valorando".

el futuro Fuerzas para revertirlo

"El campeonato recién empezó. Internamente el plantel es consciente de que se puede jugar mejor, pero el torneo está abierto. Peñarol está en la final, queremos ganar el Clausura. Van tres partidos y no veo que todo este mal", dijo López.

"Lo importante es que Peñarol salga adelante. Hay que aceptar las críticas, se tiene que mejorar y jugar mejor, pero se va a salir de este momento con estos jugadores", finalizó el técnico.