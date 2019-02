Diego López: "El equipo llegó más, pero nos faltó definir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López habló este martes a la mañana en A fondo (1010 AM) y contó sus sensaciones sobre la Supercopa, que se llevó Nacional por penales. El DT aurinegro no pudo estar en el Centenario, ya que debía cumplir una fecha de suspensión.

"El hecho de no poder estar en la cancha ni con los jugadores ni tampoco en el vestuario fue diferente. Fue muy raro verlo por televisión. Lo sufrí muchísimo, pero el partido me dejó una buena impresión en líneas generales. No se dio esta vez. El equipo llegó más, pero nos faltó definir", dijo.

"Me gustó cómo se paró el equipo en la cancha, las llegadas por afuera. El mediocampo me gustó mucho, pero lo que nos faltó fue tener tranquilidad a la hora de cerrar las jugadas. El equipo está mejorando en la adaptación inmediata y a los cambios de sistema", añadió.

El ingreso de Lucas Viatri

"Tenemos que tener en cuenta que no podíamos poner de entrada a Lucas Viatri para no arriesgarlo ya que su condición física aún no es la mejor. No lo queríamos forzar, por eso lo pusimos en el alargue".

La llegada de Cristian Lema

"Aún no sé nada de ese tema, no lo tengo confirmado, así que prefiero no hablar de futbolistas que todavía no llegaron al club".

Incertidumbre por el inicio del Uruguayo

"Es increíble que a una semana del arranque del campeonato no se tenga el calendario ni una fecha definida. Esto genera que tengamos que salir a buscar partidos para prepararnos de la mejor manera para la Libertadores".