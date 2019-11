Diego López: "El equipo tiene la idea de ganar con fútbol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego López se mostró muy contento por los tres puntos que consiguió Peñarol ante Plaza Colonia teniendo en cuenta que “si no ganábamos hoy iba a ser muy difícil lo que queda del Campeonato Uruguayo. Era una victoria importante”.

Hubo momentos en que los aurinegros vieron lejana la posibilidad del triunfo y sobre todo en el contragolpe que no pudo aprovechar Umeres, sobre esa jugada el entrenador sentenció: “Fue una locura. Estamos corriendo de atrás en el torneo y por eso no podés perder. Tenemos que estar más atentos a la hora de defender”.

Uno de los puntos a resaltar en las últimas fechas es el rendimiento del español Xisco que anotó por segundo juego consecutivo y sobre él también habló López: “Está creciendo físicamente y ahí va aumentar su nivel de juego. Los goles son fundamentales y no ha llegado a lo que hemos visto de él. Cuántos más minutos le das, más va a ir mejorando”.

Sobre el juego hizo referencia a que “hubiese sido una lástima que no ganemos. Fue muy intenso todo el partido y no nos merecíamos este sufrimiento porque fuimos superiores. Hay que hacer los goles y si no los hacés pasan estas cosas”.

El técnico mirasol se mostró conforme por la insistencia de sus dirigidos al momento de ir a buscar el gol y sobre eso manifestó: “A veces no llegás al gol y el equipo se apaga y hoy no pasó. Se dio continuidad a lo que se estaba haciendo. Se los dije en el entretiempo, insistir, pero siempre ordenados. El equipo está adoptando la idea de ganar con fútbol”.

López también se detuvo en dos aspectos importantes que tiene el actual plantel mirasol: la juventud y la experiencia.

Sobre los más chicos expresó: “Hay jóvenes que le dan mucha intensidad al equipo. Eso los ayuda a crecer, porque no es fácil jugar este partido donde solo hay un resultado: ganar. De esta forma me gusta Peñarol.

Y sobre los experientes aseguró: “Los grandes son fuertes mentalmente y ganadores. Cuando se les toca el orgullo a los jugadores grandes las respuestas se ven en la cancha y ellos lo están demostrando”.

Antes de finalizar, dejó en claro su pensamiento sobre este plantel: “Este equipo está para pelear el campeonato. Está mejorando. En situaciones difíciles no es sencillo mejorar. El equipo tiene la personalidad para pelear y creer en lo que hacen”.