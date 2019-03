López: "Todos juntos tenemos que hacer los mejores seis meses"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego López habló en conferencia de prensa luego de la goleada de Peñarol 4-1 sobre Juventud por la tercera fechas del Torneo Apertura, con lo cual sigue líder con nueve puntos al igual que Cerro Largo y Progreso.



"Los goles hay que hacerlos. A veces jugás bien y no concretás. El funcionamiento, lo que he visto es que desde Miami se está tratando de mejorar. Peñarol tiene jugadores para manejar la pelota. Me gustó el segundo tiempo con muchas transiciones rápidas y cuanto tuvo que tener la pelota la tuvo", valoró López.



Su equipo comenzó perdiendo, pero supo darlo vuelta. "Esa es la respuesta que queríamos ver como cuerpo técnico. Puede pasar como hoy que nos hicieron un gol. El equipo estuvo de una forma que nos gusta", afirmó.



El cuarto gol lo anotó uno de los volante que entró desde el banco. "A Lores y con todos los externos pretendemos que asistan a los atacantes, hoy teníamos dos grandes que son difíciles marcarlos. Son fuertes y saben con la pelota. Es un plantel muy competitivo, uno a veces se queda con lástima por jugadores que a veces no le podés dar la posibilidad", tiró.

💬 @mrlopezofficial en conferencia de prensa tras la gran victoria de Peñarol ante Juventud en el Campeón del Siglo pic.twitter.com/vYuCIXfE0G — PEÑAROL (@OficialCAP) 4 de marzo de 2019

El jueves debutarán en la Copa Libertadores de visitante en Quito. "Con Liga nos tenemos que preparar bien. El martes lo empezaremos a preparar. Sabemos lo que nos jugamos. Cuando les pedí a los jugadores los seis meses mejores de sus carreras, son ahora. Tenemos un buen plantel y queremos hacerlo bien internacionalmente", valoró.

Nuevamente un jugador del banco le dio un gol, lo mismo que Luis Acevedo y Gastón Rodríguez. "Esto es lo que les pedimos a los dirigentes, tratar de armar un equipo competitivo en todas las líneas. Esto es lo que te da el fútbol: ganás y ya estás pensando en el partido siguiente contra Liga. Es un plantel competitivo y se está viendo en los partidos", elogió.

"A mí me gusta el equipo como está, siempre creciendo. Con ganas de seguir mejorando. La Copa es una linda competencia que sabemos lo que representa. Tenemos que tratar de plasmar lo que se está haciendo a nivel local, hoy me gustó el ritmo del partido", agregó sobre el plantel.



Precisamente Rodríguez, que fue pieza clave en el 5-0 contra Rampla viene de jugar en Liga de Quito. "Gastón es uno más. Tenemos para elegir. Tiene la ventaja de conocer lo que es (Quito y el rival)", comentó.

"Desde que estábamos en Miami el equipo está tratando de mejorar día a día. El equipo sabe lo importantes que es para el club. Todos juntos tenemos que hacer los mejores seis meses, esto lo estamos demostrando en el día a día", finalizó el "Memo".

Estoyanoff: "Este equipo es muy consciente lo que se juega".

"Todavía quedan muchas cosas para mejorar, pero este equipo tiene mucho potencial. Peñarol tiene muy buen equipo, titulares y suplentes. Te exige estar bien. Fijate que Lores los últimos partidos no estuvo convocados y hoy entró e hizo la diferencia", comenzó diciendo el "Lolo".



"Me siento muy bien. Hemos hecho una muy buena pretemporada, así estás bien físicamente para jugar dos torneos que es fundamental. Este equipo es muy consciente lo que se juega", agregó.

Por su parte, sobre el penal del 2-1 con el cual Peñarol lo da vuelta afirmó: "De la jugada el jugador me dijo que no me agarra. No me preguntes si fue adentro o afuera, pero en el vestuario me dijeron que fue adentro. Aparte hay que darle la derecha a Christian (Ferreyra), que es de los mejores árbitros en Uruguay".

Pero también hizo una autocrítica sobre sí mismo."El año pasado fui el jugador con más asistencias en el Uruguayo y en las primeras fechas me faltó eso. Eso se trabaja. Hay que canalizarlo, ver el error que tenés y mejorar. Si buscás una excusa para el entrenador o la prensa te estás mintiendo", comentó.



"Siempre hay para mejorar. Más que nada en un momento hoy cuando en un tiro libre recibimos un gol, el equipo no tuvo desesperación. Es más o menos lo que nos pide el 'Memo'. Es lo que nosotros tenemos que hacer", añadió.

Precisamente es uno de los pocos que repiten con respecto a la campaña de 2011. Consultado sobre la dificultad de repetirla, sostuvo: "Difícil es. Pero desde el momento del sorteo tuve charlas con Barrera de lo difícil del sorteo, pero para llegar lejos lo mejor es tener los difíciles primero. López viene trabajando para eso y lo inculca en la semana. Para esos partidos hay que jugar tranquilo y cometer la menor cantidad de errores posibles".