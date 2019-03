López descartó a Fernández y Estoyanoff ante Flamengo; Gargano puede llegar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Fue un partido importante en una semana importante. Se lo dije a los jugadores, se había arrancado muy bien en los entrenamientos y había que terminarla muy bien porque se venía una semana importantístima para Peñarol. Veníamos de no ganar en dos partidos y lo fundamental fue que se ganó", comenzó diciendo Diego López en conferencia de prensa.

El entrenador valoró la presencia en el gol de Lucas Viatri y Luis Acevedo, que siguen sumando goles para los delanteros junto a Gastón Rodríguez y Gabriel Fernández. "Es una cosa importante. El año pasado decíamos que no podíamos dejar al 'Toro' con la responsabilidad de todos los goles. El partido que perdimos con Wanderers, antes que hicieran los goles tuvimos cuatro chances. Hoy estaba viendo fantasmas del partido con Rampla porque había una chance tras otra. Tuvimos la paciencia de tener la pelota y ahí se abrieron los espacios".

López también destacó la presencia de Luis Acevedo y también de Juan Izquierdo: "(Acevedo) es un jugador que hace goles. Los estaba haciendo el año pasado en Cerro, también estaba bien Izquierdo. Se lo habíamos comentado a los dirigentes. Lo importante es que por ahí los que vienen jugando menos tuvieron una buena actuación, es bueno para dividir las energías en esta semana".

Por último sobre el partido, el DT confirmó que los cambios de Lucas Viatri y Fabricio Formiliano no fueron por lesión. "(Viatri) salió por precaución. Lucas está jugando casi siempre, lo mismo con Formiliano que venía de una molestia. Preferimos cuidarlos".

Una obsesión: la cabeza en la Libertadores.

Diego López, si bien acotó que no hay nada confirmado, dijo que "con lo que hemos hablado" con la sanidad aurinegra "Gargano vamos a verlo mañana" por sus chances de participar del partido del miércoles en Río de Janeiro contra Flamengo. "El 'Toro' no va a llegar. El Lolo tiene una molestia, creo que no va a llegar. No lo he hablado con el doctor, pero Gargano creo que es el que puede llegar", aseguró.

Además aseguró que "no vamos a cambiar la forma de jugar. Si te vas a ir a meter atrás después es muy complicado. Hay que tratar de atacarlo también. Hay que creer en lo que se está haciendo", por lo que descartó colocar una línea de cinco defensiva.

Lo que sí es una posibilidad, aunque depende del estado físico del "Mota", es un mediocampo junto a Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez. "Los hemos tenido parcialmente a los jugadores, entonces lo hemos podido hacer dos o tres veces nomás. Es una posibilidad".

"Es un equipo que en casa juega bien, depende un poco de lo que hace Diego si es un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Juega a espalda de los volantes. Ellos tiran pases fuertes y juegan con superioridad en las bandas. Tenemos que ir pensando en el arco rival", analizó López a su rival.