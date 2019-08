Diego López apostó por Gabriel Rojas y ganó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que Rodrigo Rojo había comenzado el semestre como titular, Gabriel Rojas debió jugar ante Danubio por la fecha de sanción que recibió el lateral izquierdo.

Esto llevó a que el argentino debiera observar unos pocos partidos desde el banco de suplentes, y a la cancha. Contra Danubio tuvo una buena tarea y eso seguramente ayudó para que Diego López volviera a apostar por él en esa zona del campo y mal no le fue.

Es verdad que Peñarol no ganó, pero Rojas tuvo una gran performance y no solo fue muy bien al ataque sino que fue de lo mejor que mostró Peñarol en defensa, en una noche donde la zona del fondo no tuvo el rendimiento esperado. Mostró velocidad y hasta se animó a hacerse cargo de algunas pelotas paradas. Se entendió bien tanto con Ignacio Lores, como con Agustín Canobbio y con Fabián Estoyanoff en el final.

Precisamente, en una de sus trepadas llegó el tanto del 2-1 a favor de Peñarol luego de sacar un centro de zurda que se transformó en asistencia para que Viatri, su compatriota, anote de cabeza.