Diego López: "Estoy acá para salir campeón, si no me hubiera ido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol venció a Danubio por la octava fecha del Torneo Clausura y eso le dio aire en un momento muy complicado del certamen y también del Campeonato Uruguayo en general. Es que los aurinegros perdieron la punta de la Anual y en el Clausura todavía están un poco lejos, aunque el triunfo ante los franjeados recortó distancias.

Precisamente sobre esa victoria habló Diego López, entrenador de Peñarol: "Después de ganarle a Boston River, arrancamos la semana sabiendo que el partido contra Danubio era una final y así lo fuimos preparando. No sabíamos lo que podía pasar con River y Nacional, pero no nos agarró por sorpresa porque sabíamos que nuestro partido era importante".

En diálogo con el programa "100% deporte", de Sport 890, López hizo referencia al cambio de sistema: "Fue producto del rendimiento y de la situación. En vez de un punta precisábamos uno más en el medio y es lo contrario de lo que hacíamos el año pasado cuando entraba 'Maxi' (Rodríguez) y jugábamos con un 4-3-3. No está dando resultado en un momento complicado".

Diego López no escapó de temas que van más allá de lo futbolístico y por ejemplo afirmó que "hoy no es momento de mirar las tablas, tal vez en cuatro o cinco fechas sí. El equipo está mejorando y son pequeñas cosas que se suman para seguir en la lucha por el Clausura".

En relación a su situación personal manifestó: "Yo si estoy acá es porque entiendo que el equipo quiere salir de una situación difícil. Me siento bien y cómodo. Estoy acá para salir campeón, si no me hubiese ido. En este año y medio tuve muchas ofertas y no me fui porque quiero salir campeón con Peñarol".

Y agregó: "A mí no me molesta que llamen a otros técnicos. Hace tiempo que no siento el respaldo en su totalidad y por eso decidí no renovar el contrato, pero el de Ruibal o el "Tío" Sánchez lo he sentido siempre. Estoy tranquilo porque cuando veo entrenar a los jugadores veo muchos compromiso".

RIASCOS ¿Qué sucedió con el colombiano?

La rescisión del contrato del atacante cafetero sorprendió a más de uno y el entrenador aseguró que se trató de "una decisión institucional". "En el momento en el que el presidente toma la decisión yo no puedo hacer nada. Para defender al jugador sí, pero no incido. Uno siempre defiende a los jugadores, pero hay decisiones que no las puedo tomar.

concentración La decisión de volver a hacerla

"Perdimos el clásico 3-0 y concentramos. Fuimos campeones y no concentramos nunca. Se ha concentrado en esta seguidilla de partidos el día posterior al partido de entre semana. No es que ahora que estoy en la cuerda floja vamos a concentrar. Se tenía que cambiar algo y se optó por eso. Por ahí se habló mucho de eso y se estaba apuntando mucho en los jugadores", agregó Diego López.



MATÍAS DE LOS SANTOS El rendimiento del juvenil

"En los últimos dos partidos Matías hizo dos goles de afuera y tira siempre. Es un jugador que se está completando, lo están llevando muy bien los grandes y lo ayudan lo que sin duda lo fortalece porque no tiene techo", contó Diego López.

XISCO El momento del delantero español

"Es un jugador que no lo hemos visto en su totalidad. Va a mejorar cuando mejore el ritmo y físicamente. Es importante que haya hecho gol, pero tiene mucho para dar. Va a seguir mejorando, está presente con las pelotas que llegan al área, maneja bien los tiempos y nos va a dar mucho más", agregó el entrenador.

ENZO MARTÍNEZ Un cambio que sorprendió

"Yo trato de dar oportunidades. Es una cuestión de rendimientos. No fue solo el partido ante Racing. Pero puede pasar que un jugador no tenga su tarde, pero no es la valoración de un solo partido. Es un jugador que se está completando y que tiene que seguir mejorando", aseguró López.

JESÚS TRINDADE El comodín dentro del campo

"Es un jugador que como rendimiento me gusta más en el medio, pero sabemos que en Racing hizo su carrera de lateral. Ha jugado en distintas posiciones, para nosotros es muy útil porque te soluciona muchas cosas", opinó el técnico de Peñarol.

SENTIDOS Atentos a Lucas Viatri y al "Cebolla"

"Lucas hoy tiene un examen para saber si rompió fibras. Puede ser un tirón o también un desgarró" y agregó: "el 'Cebolla' se cargó el sóleo, vamos a ver cómo pasó y evaluarlo para el fin de semana".