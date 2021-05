Diego Godín: "Queremos tener las garantías para todos los actores de la Copa América"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín, que ya había declarado estar indignado con el cambio de calendario de las Eliminatorias de Catar 2022, fue consultado sobre la decisión de la CONMEBOL de elegir a Brasil como nueva sede de la Copa América. Pero está vez no se mostró muy enojado, sino que pidió garantías.

"Al final en dónde se juegue y cómo se juegue no es algo que dependa de nosotros, no podemos hacer nada. Lo que queremos es tener garantías para todos los actores de la Copa América, para la gente, el staff y los jugadores, que tengamos la tranquilidad y que pueda ser un gran espectáculo", expresó el capitán de la selección en rueda de prensa.

"Hay gente que está capacitada, así que jugaremos donde se nos den las garantías, las condiciones, la infraestructura y tengamos la tranquilidad para jugar", agregó.

Godín aseguró que lo que sí pueden hacer es ayudar a la gente desde su posición: "Pensamos en la posibilidad de jugar, con la ilusión de poder ir a ganar la número 16 para Uruguay, algo histórico. Lo vivimos con esa alegría". Y añadió: "Venimos jugando hace mas de un año de esta manera, sin gente y con precauciones. Los jugadores somos conscientes de que con todas las pérdidas y el montón de cosas horribles que están pasando en todo el mundo, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar alegría y pasión a los hogares para que puedan disfrutar con nosotros".

En lo personal

Sobre su posición en la cancha declaró: "Jugar en línea de tres me ha mejorado y me ha nutrido en cuanto a recursos y en entender otras formas de jugar. Toda mi carrera había jugado en línea de cuatro, en el Inter con Conte me tocó una línea de tres que no conocía y eso me hizo crece como jugador. Este año jugué en otra línea de tres y estuvo bien, me siento cómodo en las dos, está bueno abrir el abanico de posibilidades".

Cuando se reencontró con Suárez: "Hablamos pila con Luis, lo felicité, estuvimos hablando de todo lo que se vivió y de lo lindo y diferente con el Atlético".

Eliminatorias

"Ahora Paraguay es el partido más importante que tenemos y vamos a poner todas las energías ahí. Cada partido es fundamental pensando en la clasificación. Sabemos que es un equipo duro, que corre bastante y que hace mucho sacrificio a la hora de sacar la pelota", explicó.

"Yo veo muy bien al plantel, en estos días los he visto a todos positivos, también físicamente, todos los muchachos están muy bien", finalizó.