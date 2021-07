Diego Godín, una visita inesperada a los celestes Sub 15 y un mensaje que no olvidarán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la tarde de este martes los juveniles que integran la selección Sub 15 de Uruguay tuvieron una visita inesperada tras finalizar el entrenamiento. Se trató de Diego Godín, el capitán de la selección mayor, quien les dio una charla muy enriquecedora a los jóvenes.

Iker Ansó, futbolista de Defensor Sporting, es zaguero y forma parte de la selección uruguaya Sub 15. Forma parte del proceso celeste desde octubre de 2020 en el equipo que se está preparando para disputar el Sudamericano de la categoría que seguramente sea a fin de año.

"Desde que me enteré que estuve citado sentí una alegría inmensa, estuve muy orgulloso, muy feliz. De mi parte y de mi familia, mis padres, mis hermanos que siempre están día a día para ayudarme y para brindarme todas cosas positivas. Estoy en Sexta División de Defensor, soy el capitán, juego desde los nueve años y también estoy muy agradecido porque siempre me dieron todo, nunca me faltó nada, me formaron como jugador y como persona", le dijo un muy maduro Iker a Ovación ni bien llegado a su casa de Barrio Palermo en la noche de este martes. ​

El joven futbolista se refirió a cómo fue el encuentro con el capitán de la selección y jugador del Cagliari: "Hoy tuve la oportunidad de conocer a Godín en el Complejo Celeste. Fue algo inesperado, nadie se esperaba que fuera hasta donde estábamos. Tuvimos una charla con él, muy buena. Nos comentaba que él estando en Defensor no había quedado por diferentes motivos, se fue a probar a Cerro, donde nos contaba que la peleaba día a día, que se esforzaba porque quería ser el mejor, hasta que tuvo la oportunidad de estar convocado en la Sub 20. Nos contó de su alegría por ser convocado, por estar en el complejo con los compañeros y técnicos. Él quería ser el mejor siempre y se esforzaba, buscaba aprender y llevarse algo".

Ansó remarcó que "fue algo que me quedó claro de la charla de hoy, lo de esforzarse, nunca darse para atrás, ayudar a los compañeros, darle para adelante, no dejarlos que se sientan solos".

Sin dudas que fue un día especial para los celestes más pequeños en el Complejo Uruguay Celeste. De manera inesperada se encontraron con Godín y recibieron una charla del capitán. Será un día que no olvidarán, en este momento en el que sueñan con ser futbolistas profesionales.