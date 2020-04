Diego Godín quería ser como Francescoli, pero dos expulsiones lo mandaron al fondo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mi gran ídolo de pequeño fue Enzo Francescoli, como lo era de la gran mayoría de chicos en Uruguay en esa época". La afirmación le pertenece a Diego Godín, quien en una entrevista concedida al canal de Inter de Milán reconoció su gusto por el fútbol que desplegaba el "Príncipe". Pero, ¿cómo se explica que admirara a un jugador ofensivo como Francescoli y juegue de zaguero?

La revelación la hace también el "Faraón" en la entrevista, ya que recordó que desde los cinco y hasta los 16 años jugó de la mitad del terreno de la cancha hacia arriba, hasta que el destino lo puso en el fondo y allí se quedó para transformarse en uno de los mejores del mundo en la última década.

"Cuando con 16 años pasé a Cerro empecé a jugar como mediocampista ofensivo. Luego pasé a jugar de mediocentro porque echaron a un compañero. Al otro partido empiezo de mediocentro defensivo, expulsan a un compañero y paso a jugar de defensa. Ahí el técnico de la Quinta de Cerro, que era William Lemus, me dice que me ve condiciones, que tengo buena salida de balón, que soy rápido, tengo buena altura de juego y que lo siga haciendo ahí que me iba a ir bien. No estaba muy convencido al principio, pero luego fui asentándome en el puesto, el técnico de Primera que era Gerardo Pelusso me vio, me empezó a seguir y a los cuatro meses ya estaba entrenando en el primer equipo y así fue que empecé a ver lo bonito de defender".

El capitán de la selección uruguaya contó cuáles fueron sus dos referentes: el primero Diego Lugano, que luego terminó siendo su compañero en la selección, el que lo preparó para llevar el brazalete en la Celeste y hoy su amigo. El otro, el español Carles Puyol, excapitán de Barcelona. "Admiraba mucho su competitvidad para disputar cada partido de la misma manera. Esa nobleza en un defensa fue lo que lo hizo ser uno de los defensas top mundial de la historia".