Diego Godín se pierde el juego ante Celta

Y no habrá duelo uruguayo en el partido Atlético de Madrid vs. Celta este sábado. La sanidad del conjunto colchonero confirmó que Diego Godín se perderá el partido al sufrir un "edema fascial en la parte posterior del muslo", por lo cual no entrenó este viernes.

📋 | PARTE MÉDICO @diegogodin no se ejercita con el grupo debido a un edema fascial

➡️ https://t.co/Sz10WHIHQg — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 de abril de 2019

El parte médico anunció que el capitán del Atlético de Madrid fue sometido a una resonancia magnética nuclear en la cual se constató la lesión. ¿Qué es un edema? La presencia de líquido, que genera hinchazón en la zona afectada.

Godín, que no entró en la convocatoria, se transforma en la tercera baja en la zaga, ya que José María Giménez está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y Stefan Savic sufre una "contractura en la musculatura isquiosural del muslo". Según Marca, la retaguardia colchonera estará formada por el debutante Neuhén Pérez y el canterano Montero.

De esta forma se confirma que no habrá duelo uruguayo en el Wanda Metropolitano, porque si bien Lucas Olaza y Maximiliano Gómez están anunciados como titulares en Celta, no tendrán compatriotas marcándolos.