Diego Godín: "Perder una final de Champions te da una sensación de vacío total"

Diego Godín sigue viviendo con "ansiedad, deseo y tensión en el estómago" la previa de los partidos importantes. El "entusiasmo" no decae y tampoco las sensaciones que quedan después de las grandes contiendas, así lo confesó en la entrevista concedida a la plataforma DAZN. "Perder una final de la Champions League no es como perder un partido de campeonato. Perder una final de Champions te da una sensación de vacío total".

Godín, que se quedó en el banco de suplentes en el estreno de la Champions League 2019/2020, indicó que está pendiente de la llegada del duelo Inter-Milan por el Calcio. "Es un derby, un clásico: partidos como este se viven de una manera especial. Sé lo que un clásico significa para las personas y, por lo tanto, uno debe prepararlo, vivirlo y comprender cómo lo vive la gente. Entonces puedes ganar o perder, pero la gente quiere sentirse orgullosa de sus jugadores en el campo. Y luego la presión: manejo ciertas situaciones de manera diferente, por la experiencia, por haberla vivido. Pero la ansiedad, el deseo, la tensión en mi estómago tantas veces antes de un juego tan importante, los sigo escuchando. Sigo teniendo el mismo entusiasmo y el mismo deseo de hacerlo bien, de lo contrario no estaría aquí ".

Al hablar del impacto que se genera en los futbolistas una derrota tan fuerte, como caer en una final de Champions League, el "Faraón". Comentó: "No se trata de uno, dos o cinco días. Todos los asimilan de manera diferente. Perder una final de la Champions League no es como perder un partido de campeonato. Perder una final de Champions te da una sensación de vacío total. Un sentimiento que te hace decir que hemos llegado a este punto y que no hemos podido ganar. Porque llegamos a la final para ganar, no para participar y sentí este sentimiento dos veces después de que perdimos las dos finales. Especialmente después de la segunda final. El primero había sido diferente porque habíamos ganado la Liga, teníamos un sentimiento duro y amargo, doloroso, pero nos recuperamos rápidamente. La segunda vez fue más dura, pensamos que la copa sería nuestra. Pero luego volvimos, volvimos a la cima y volvimos a ganar. Es una cuestión de mentalidad, de trabajo, tener un entrenador con una mentalidad positiva, que lo empujará. Tener un grupo en el vestuario alegre y positivo que tiene hambre de luchar y ganar. Y luego el apoyo de los fanáticos es fundamental. Si tu gente, que es el motor del club, no te apoya, no te empuja, no finjas, porque también deben exigirte, es difícil conseguir cosas importantes en Europa. Pero creo que el Inter tiene todo esto”.