Diego Godín pasó a ser suplente e Inter evalúa cederlo a prétamo

Inter de Milán está metido de lleno en la lucha por el título de la Serie A de Italia, pero para Diego Godín esto quizás no sea tan buena noticia. En realidad sí lo es desde lo grupal, pero no en lo personal, porque ha sido relegado al banco de suplentes y mientras el equipo golea, lidera y casi no recibe goles, al capitán de la selección uruguaya le costará más recuperar su lugar.

Tendrá una oportunidad el sábado, cuando sea titular ante Atalanta por la suspensión de Milan Skriniar, pero para el técnico Antonio Conte es el primer suplente en la zaga y de hecho ha visto los últimos tres partidos desde el banco. Según La Gazzetta dello Sport, a Godín le ha costado más de la cuenta la adaptación al sistema táctico del entrenador, no ha rendido y para peor ante Fiorentina, hace tres fechas, entró en el minuto 88 para cerrar el partido que Inter ganaba 1-0 como visitante y falló en una marca en el inicio de la jugada que costó el empate en en el segundo minuto de descuento.

En el marco de un artículo que comprende la situación de Godín y del holandés Matthijs De Ligt (que también hace tres partidos es suplente en la Juve) que se titula "¿De defensores top a fracaso de la temporada?", Inter evalúa ceder a Diego Godín a otro club al final de esta temporada. El zaguero uruguayo tiene contrato por tres años con el conjunto negriazul, a un costo de 5 millones de euros netos por temporada.

El sistema, una dificultad más

Gazzetta analiza que si bien Godín era puntal de la defensa de Atlético de Madrid con cuatro hombres en el fondo, nunca se pudo adaptar a los tres defensores que plantea Conte. "La nueva colocación le impone mobilidad, salir de la línea y apoyar las acciones en ataque. En las últimas semanas Conte ha preferido al joven Alessandro Bastoni, zurdo natural", expresa el artículo.

Además, recuerda que los últimos dos juegos (victorias 4-0 sobre Genoa y 3-1 en casa de Napoli) los vio desde el banco de suplentes y que su anterior participación fue de solo dos minutos en el ya mencionado juego ante Fiorentina.

Uno de los fuertes de Godín en su carrera ha sido el juego aéreo, con goles de cabeza, y desde su llegada a Inter no ha convertido en 11 partidos.