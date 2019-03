Diego Godín tiene 126 partidos de edad: así cambió la selección desde su debut

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace 126 partidos de Godín, Lucía y su hermano Diego estaban viviendo juntos en un apartamento, desde que ella se vino a Montevideo a estudiar. Prendieron la tele para ver el informativo y el nombre de Diego estaba entre los convocados de la selección uruguaya para disputar un amistoso contra México.

“Ni en sueños me habría imaginado esto”, dice Diego Godín después de 126 partidos de Godín, luego de convertirse en el futbolista que vistió la camiseta de la selección uruguaya más veces en la historia, luego disputar tres mundiales y cuatro Copas América, ganando una. El que habla, si lo vemos en la cámara, no es el Godín de hace 126 partidos, es el que ya es capitán de Uruguay y del Atlético de Madrid, el que se transformó en uno de los mejores zagueros del mundo, el que genera manifestaciones en Madrid para que renueven su contrato.



Sin embargo, su voz y su forma de decirlo nos dicen que sí es el Diego de hace 126 partidos, el pibe que estaba mirando el informativo, esperando confirmar lo que le habían dicho un rato antes en el entrenamiento de Cerro. “Ni en sueños me habría imaginado esto”, dice el Diego de 19 años, que por unos segundos se metió en el cuerpo del Godín de 33.



126 partidos son 14 años. Hay que usarlo como unidad de medida del tiempo, “hace 126 partidos de Godín”, para poder darnos cuenta de lo que significa que un futbolista alcance esa cifra en una selección como la de Uruguay.

El fútbol y el mundo.

Hace 126 partidos de Godín era 26 de octubre de 2005. Quien escribe estaba en sexto año de escuela y, al igual que la mayoría de los uruguayos en ese momento, pensaba que podía ver a la selección en el Mundial de Alemania 2006. El entrenador de Uruguay era Jorge Fossati y el capitán era Paolo Montero. El presidente de la AUF era Eugenio Figueredo, el de Peñarol era José Pedro Damiani y el de Nacional era Eduardo Ache.



Cuando Godín hizo su debut en Uruguay junto a Maximiliano Pereira, hace 126 partidos, el presidente de Argentina era Néstor Kirchner, el de Estados Unidos era George W. Bush y el de Uruguay era Tabaré Vázquez, que tan solo llevaba siete meses como mandatario.



Hace 126 partidos de Godín, la prensa internacional no tenía idea de quién era Diego Roberto Godín, al punto que en la formación de Uruguay se que se puede ver hasta hoy en el reporte del partido que hizo ESPN, aparecía como “Pablo Godín”.



“Ni en sueños me habría imaginado esto”, dice en 2019 el Godín de Cerro, el que quizás soñaba con jugar en Nacional pero seguramente no se imaginaba que luego pasaría por Villarreal y se transformaría en un emblema del Atlético de Madrid.

Diego Godín en sus comienzos. Foto: AP.

El Godín de 126 partidos después tiene una Copa América, una liga de España, dos Europa League, dos supercopas de Europa, una Copa del Rey, dos supercopas de España y disputó dos finales de la UEFA Champions League. Y, sin embargo, sus emociones no pueden evitar abrirle una puerta al Diego de hace 126 partidos, que no tenía idea de todas las cosas que iba a lograr en 14 años.



126 partidos de Godín antes de este día, Uruguay salía a la cancha con Sergio Navarro, Carlos García, el Diego Godín de hace 126 partidos, Guillermo Rodríguez, Maximiliano Pereira, Omar Pouso, Martín Ligüera, Pablo Lima, Richard Núñez, Sebastián Abreu y Vicente Sánchez. Más tarde ingresaban Darío Flores, Gonzalo Castro, Sergio Blanco, Pablo Granoche y Sebastián Vázquez. Ese equipo caía 3 a 1 con México, un México que sí iba a ir al Mundial, con 10 de los futbolistas que participaron de ese amistoso.



Hace 126 partidos de Godín, faltaba un mes para el repechaje con Australia y Guillermo Rodríguez era el único integrante del equipo titular que estaría presente en esos partidos por la clasificación a la Copa del Mundo. Del amistoso solo participaron futbolistas que jugaban en el medio local o en México.



126 partidos después, faltan tres meses para la Copa América de Brasil y ya se sabe que el plantel de Uruguay que irá a buscar el título número 16 no variará mucho del que estuvo en la China Cup.

Rutina.

Diego Godín en el Mundial de 2014. Foto: Reuters.

126 veces bajando del ómnibus, mochila al hombro, termo y mate bajo el brazo, cabeza en alto, escuchando los bombos, las vuvuzelas, los tambores, los gritos de fondo que lo sacan del trance de plena y goles en el que venía. 126 veces esquivando al movilero de turno, concentrado en lo que viene, sin dejar pasar una sola señal de los nervios de cada partido. 126 veces dejando la mochila en el vestuario, cambiando el traje por la camiseta y el pantalón de vestir por el short. 126 salidas a la cancha, cantidades incontables de barridas para evitar goles y de subidas al área para cabecear en algún córner. 126 esfuerzos por terminar el partido con un grito de felicidad. 126 finales, 126 caminatas al centro del campo, 126 veces aplaudiendo con los brazos en alto en dirección a alguna tribuna. 126 retiradas rumbo al vestuario, a veces serio, a veces triste, a veces con una alegría que lo desbordaba y contagiaba a la hinchada.



48 veces capitán. 48 veces con una responsabilidad extra, poniéndose el equipo al hombro dentro y fuera de la cancha, utilizando un brazalete que le queda pintado.



Dos veces como capitán con una camiseta idéntica a la de la Copa de 1987, cuando Uruguay fue campeón.