Diego Godín: "No me planteo el regreso a Uruguay en el corto plazo"

-Te está costando más de lo que esperabas adaptarte al fútbol italiano?

-Es un fútbol diferente, está claro. Después de muchos años jugando en España he cambiado a un nuevo club, a un nuevo fútbol, a una nueva forma de jugar y estoy aprendiendo un nuevo sistema e intentando mejorar día a día. Pero me siento bien físicamente y con ganas. Trato de seguir mejorando para ayudar al equipo, como he hecho siempre en todos los clubes donde estuve y también en la selección.

-¿Qué tendrías que agregarle a tu juego para triunfar en Italia?

-Está claro que siempre hay que mejorar y aprender; en Italia, en España, en la China o en Uruguay. Hay que estar atento a mejorar. Abierto a escuchar y a aprender de un nuevo entrenador en este caso y de una nueva forma de entender el fútbol y de cómo jugarlo. Pero como dije, me encuentro muy bien físicamente y eso es muy importante para el jugador de fútbol moderno. Estoy creciendo en el juego como todo el equipo y mejorando en entender lo que quiere el técnico, que es una idea clara, pero es muy diferente a lo que venía haciendo en Atlético de Madrid y en la selección uruguaya.

Diego Godín con la casaca del Inter.

-¿Cómo es Conte?

-Es muy exigente y trabaja muchísimo. Intenta estar en todos los detalles. Tiene una mentalidad ganadora y eso exige mucho trabajo. Es un técnico muy pasional, se ve partido a partido cómo lo vive en el banco. Y lo mismo es en las prácticas con nosotros, donde intenta sacar el máximo de cada uno. Estoy aprendiendo cosas nuevas con él, cosas que antes no había tenido, ni en Uruguay ni en el Atlético.

-¿Podrás ser tan efectivo en el juego aéreo como en el Atlético?

-Es un tema de trabajo también. Es algo que vengo trabajando hace años y tratando de mantener. Hoy estoy conociendo a los compañeros, a los que les toca tirar los córners, o los centros, y que ellos me conozcan a mí. Es un trabajo colectivo. En las jugadas de balón parado se saca un buen rendimiento del trabajo colectivo. Es parte también del crecimiento de este equipo.

Diego Godín marcando a Luis Suárez por Champions. Foto: Reuters

-¿Este Inter puede terminar con el dominio de Juventus?

-No pensamos en ganar para terminar con ese dominio. Pensamos en ganar porque estamos en el Inter, que es un club grande que quiere y tiene la ilusión de volver a estar en el lugar que se merece y donde estuvo históricamente: ganando títulos. Hacia ahí quiere ir el club, el míster y nosotros como grupo. Hay hambre de querer ganar cosas. Nuestro gran objetivo es ser competitivos y a fin de año veremos para qué estamos.

italia Los rivales son todos bravos “Rivales son todos. Nosotros pensamos en que todos son difíciles. El míster quiere que encaremos todos los partidos como una final. No podemos pensar que solo la Juve es nuestro rival, o Milan, o Napoli y la Lazio. Sé por experiencia que los campeonatos a largo plazo se ganan cuando se vence fin de semana a fin de semana y a todos los rivales por igual. Son tres puntos ganarle a la Juve y a la Sampdoria. Hay que pensar en todos”.

-¿La rivalidad se siente mucho en Milán?

-Sinceramente no ando mucho por la calle, como tampoco lo hacía en Madrid. Acá recién estoy llegando. Esta ciudad está dividida por dos aficiones muy fuertes, de las más grandes de Italia y eso sí se nota. Sobre todo en día del clásico. Hay una gran rivalidad y por eso hay que tratar de ganarlo, porque si no al otro día es complicado ir a trabajar.

Diego Godín en el clásico entre Milan e Inter. Foto: AFP.

-¿Te manejás bien en la ciudad? ¿O mucho GPS?

-Por ahora todo GPS. No he podido aún andar sin él. No es una ciudad fácil, tiene muchas vueltas y muchos recovecos, pero de a poco la voy a ir conociendo.

-¿Hasta cuando te ves en Europa?

-Hoy tengo un contrato de tres años con el Inter y lo pienso respetar. Una vez que se termine no sé que pasará. Si seguiré en el Inter, en otro club de Europa o del mundo. No me planteo pensar de aquí a cinco o siete años para adelante. Miro lo que tengo hoy sobre la mesa y es el contrato con el Inter. Luego ya veremos cómo sigue mi carrera.

españa Extrañando Madrid y el regreso a Uruguay “Fue mucho tiempo en Madrid. Y tengo muchos amigos allá, no sólo del fútbol sino fuera del mismo. Madrid era mi segunda casa. Hoy estoy viviendo una nueva experiencia, conociendo una gran ciudad, muy bonita, donde he encontrado gente que me ha tratado muy bien y eso es lo que hace linda una ciudad o no. Lo que te hace sentirte bien en una ciudad es la gente que te rodea”, explicó. Y reconoció que cuando ya no juegue se radicará en Uruguay. “La idea con mi esposa es volver. Son muchos años. Me vine muy joven a Europa. Quiero volver e iniciar una vida ahí”.

-¿El final será en Europa o en Uruguay?

-Es volver a la respuesta anterior. No sé hasta qué edad voy a jugar, ni hasta cuando, ni dónde voy a terminar mi carrera. Es una respuesta difícil de contestar hoy. Quiero seguir jugando hasta que me sienta con fuerzas y lo pueda hacer bien. Ya veremos si es por acá o volviendo a Uruguay, pero no me planteo el regreso a Uruguay en el corto plazo.

-¿Tenés alguna asignatura pendiente? ¿Algún club o país donde jugar?

-No, la verdad que no. Hoy mi asignatura pendiente es rendir en el Inter, hacer las cosas bien donde estoy. Y siempre será así, esté donde esté. No tengo asignaturas pendientes ni me arrepiento de nada en mi carrera, al contrario. Estoy muy orgulloso de lo que ha sido mi carrera. Hoy sólo quiero conseguir cosas importantes con el Inter, que es para lo que vine. Y también, por supuesto, en la selección para seguir dándole alegrías a nuestra gente.

Diego Godín ganó LaLiga 2014 con Atlético de Madrid. Foto: Archivo El País

-¿Vas a seguir en el fútbol? ¿Cómo qué?

-Todavía no lo tengo decidido. No lo sé. En un momento me había picado el bicho de ser entrenador, ahora no lo veo tan claro. Lo veremos cuando deje. Seguramente lo primero que voy a querer hacer es descansar después de tantos años de carrera. Y de tanto desgaste. Pero mi vida ha girado siempre en torno al fútbol y si hago algo será en el fútbol, aunque no lo tengo tan claro como otros jugadores, que a los 25 años ya saben lo que quieren hacer. Yo no lo tengo decidido.

-¿Uruguay se perdió en Rusia la gran posibilidad de ser campeón del mundo?

-No sé... Tuvimos nuestra oportunidad como las demás selecciones. Hicimos un gran Mundial, dejamos todo para poder seguir adelante, pero nos enfrentamos a una grandísima selección que luego fue campeona y quedamos afuera en cuartos de final. En ese partido Francia fue mejor que nosotros y no podemos recriminarnos nada. Quedamos quintos en el Mundial, que no es poca cosa. De cinco partidos ganamos cuatro y eso habla a las claras que tenemos una selección fuerte, con mucho futuro. Y que hay muchos jugadores jóvenes que están haciendo las cosas muy bien en sus clubes. Hay que mirar para adelante y seguir buscando ese sueño que tanto deseamos todos.

Diego Godín durante el triunfo 2-1 de Uruguay a Portugal en Rusia 2018. Foto: Nicolás Pereyra

-¿Hoy Uruguay está más cerca o más lejos de ser campeón del Mundo?

-Ni una cosa ni la otra. No podemos pensar que estamos cerca ni lejos. Estamos en el camino, como tantas veces ha dicho el maestro (Tabárez). Hoy vamos a iniciar una nueva Eliminatoria para buscar volver a clasificar a un Mundial. Ese es el primer gran objetivo. Luego pensaremos en el gran sueño de ser campeones del mundo. Como lo marca nuestra historia y la responsabilidad que sentimos cada vez que nos ponemos la celeste para jugar un torneo. Estamos en el camino.

-¿Catar es el final con la selección?

-Otra cosa que no sé ni puedo responder ahora. No me pongo un plazo ni una fecha de caducidad. No lo puedo saber. Como he dicho siempre, no creo que llegue un momento en que diga: me retiro. Mientras juegue al fútbol y tenga ganas de querer competir voy a estar siempre a la orden para mi país. Dependerá de si estoy a la altura para hacerlo bien y que el técnico me convoque.

-¿El actual plantel celeste, por el recambio de jugadores, es mejor o peor que los anteriores?

-No somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Se han ido jugadores muy importantes, en lo deportivo y fuera en lo grupal y de liderazgo. Y han venido otros que han aportado otras cosas desde el juego. Van cambiando las épocas, pero no somos mejores ni peores que los anteriores.