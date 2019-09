Diego Godín y Luis Suárez en la lista de candidatos para el once ideal del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín y Luis Suárez son los únicos dos futbolistas uruguayos que se encuentran entre los 55 nombres que aspiran a formar parte del FIFA FIFPro Men's World11 2019.

Como se sabe, el World11 lo deciden los jugadores con los votos de miles futbolistas profesionales de todo el mundo. En las votaciones se elige a un arquero, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros.

En la nómina oficializada este jueves hay futbolistas de 21 nacionalidades diferentes, con dominio marcado de Brasil que tiene diez de las 55 candidaturas.

A los norteños los sigue Francia con siete y España, con seis. Un total de 35 de estos jugadores militan en cuatro grandes clubes: FC Barcelona (once), Real Madrid (nueve), Manchester City (ocho) y Liverpool (siete).

Los votos al World11 se basan en el rendimiento que han ofrecido los jugadores entre el 16 de julio de 2018 y el 19 de julio de 2019 inclusive.

la lista Aquí están los 55 candidatos

Arqueros (5)

Alisson Becker (BRA) - Liverpool FC

David de Gea (ESP) - Manchester United

Ederson Moraes (BRA) - Manchester City

Jan Oblak (SVN) - Atlético de Madrid

Marc-Andre ter Stegen (GER) - FC Barcelona

Defensas (20)

Trent Alexander-Arnold (ENG) - Liverpool FC

Dani Alves (BRA) - París Saint-Germain / Sao Paulo FC

Joao Cancelo (POR) - Juventus / Manchester City

Daniel Carvajal (ESP) - Real Madrid

Giorgio Chiellini (ITA) - Juventus

Matthijs de Ligt (NED) - Ajax / Juventus

Diego Godin (URU) - Atlético de Madrid / Internazionale

Joshua Kimmich (GER) - Bayern de Múnich

Kalidou Koulibaly (SEN) - SSC Napoli

Aymeric Laporte (FRA) - Manchester City

Marcelo (BRA) - Real Madrid

Gerard Piqué (ESP) - FC Barcelona

Sergio Ramos (ESP) - Real Madrid

Andrew Robertson (SCO) - Liverpool FC

Alex Sandro (BRA) - Juventus

Thiago Silva (BRA) - París Saint-Germain

Virgil van Dijk (NED) - Liverpool FC

Raphäel Varane (FRA) - Real Madrid

Kyle Walker (ENG) - Manchester City

Mediocampistas (15)

Sergio Busquets (ESP) - FC Barcelona

Casemiro (BRA) - Real Madrid

Kevin de Bruyne (BEL) - Manchester City

Frenkie de Jong (NED) - Ajax / FC Barcelona

Christian Eriksen (DEN) - Tottenham Hotspur

Eden Hazard (BEL) - Chelsea FC / Real Madrid

N'Golo Kante (FRA) - Chelsea FC

Toni Kroos (GER) - Real Madrid

Arthur Melo (BRA) - FC Barcelona

Luka Modric (CRO) - Real Madrid

Paul Pogba (FRA) - Manchester United

Ivan Rakitic (CRO) - FC Barcelona

Bernardo Silva (POR) - Manchester City

Dusan Tadic (SRB) - Ajax

Arturo Vidal (CHI) - FC Barcelona

Delanteros (15)

Sergio Agüero (ARG) - Manchester City

Karim Benzema (FRA) - Real Madrid

Cristiano Ronaldo (POR) - Juventus

Roberto Firmino (BRA) - Liverpool FC

Antoine Griezmann (FRA) - Atlético de Madrid / FC Barcelona

Son Heungmin (KOR) - Tottenham Hotspur

Harry Kane (ENG) - Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski (POL) - Bayern Múnich

Sadio Mane (SEN) - Liverpool FC

Kylian Mbappe (FRA) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (ARG) - FC Barcelona

Neymar (BRA) - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah (EGY) - Liverpool FC

Raheem Sterling (ENG) - Manchester City

Luis Suárez (URU) - FC Barcelona

El FIFA FIFPro Men's World11 de 2019 definitivo se anunciará en la ceremonia de The Best FIFA Football Awards que se celebrará en el Teatro alla Scala el lunes 23 de septiembre.

Durante la ceremonia se entregarán también los premios FIFA FIFPro Women's World11, The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Guardameta de la FIFA, The Best a la Guardameta de la FIFA, Premio Puskás de la FIFA, Premio a la Afición de la FIFA y Premio al Fair Play de la FIFA de 2019.