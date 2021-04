Godín: "Siempre supe que tanto Suárez como Cavani eran jugadores para el Atlético"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín es una palabra autorizada en Atlético de Madrid, club donde se volvió ídolo tras jugar nueve años y obtener títulos como la Liga de España y la Europa League. En una entrevista para As, el capitán de la selección opinó sobre el rendimiento de Luis Suárez en el equipo colchonero y dio su parecer acerca de si esperaba este nivel del delantero: "Sí, lo esperaba. Siempre supe que tanto Suárez como Edi (Cavani) eran jugadores que estaban hechos para jugar en el Atleti".

A su vez, el defensor del Cagliari habló acerca de la mejora física y futbolística del "Pistolero" tras abandonar Barcelona y llegar a Madrid. "Luis venía de un fin de temporada que no había sido bueno y no había sido fácil desde lo anímico. Se vio cuando llegó, en los primeros meses Luis no estaba fino ni bien físicamente. Hoy se le ve rápido, explosivo, dentro del área llega siempre él, tiene la fuerza para meter el cuerpo y generar problemas".

No hay duda alguna de que Suárez no ha demorado en adaptarse al equipo de Diego "Cholo" Simeone; en la presente temporada ha marcado 19 goles en 25 partidos disputados y el colchonero se encuentra primero en LaLiga, por encima de Barcelona y Real Madrid.

El Faraón también habló del vínculo de "Lucho" con la afición rojiblanca: "Está haciendo una temporada impresionante. En menos de un año se ha ganado a la afición y se ha ganado el respeto de todos".

Por otro lado, el excapitán del Atlético recordó cómo fue el momento en el que, durante el verano de 2015, el "Cholo" se enteró que el defensor había recibido una oferta del Manchester City por un monto superior a su cláusula y aún no había renovado contrato con el Atlético: "Todos cerraron filas, recuerdo a Gabi, a Raúl García, a Tiago, todos mis compañeros y el Cholo también, que dijo: 'Si se va Godín, me voy yo'. Y al otro día estaba renovando. Son gestos que tengo que agradecer. En realidad, eso demuestra el grupo que había. Dentro de ese grupo tenía y tengo amigos".