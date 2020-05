Diego Godín: "En el gol contra Italia salté con el alma y convencido que iba a anotar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiempo del capitán para hacer un reportaje en vivo a través de la cuenta de Instagram de la AUF. Rodrigo Romano fue el encargado de charlar con Diego Godín y allí reveló algunos detalles íntimos interesantes, como que no hizo la arenga previa al partido con Inglaterra por el Mundial 2014, la primera vez que fue capitán.

La conversación tocó varios puntos de pasado, presente y futuro. ¿Qué quería ser el "Faraón"? ¿Cómo se ve cuando se retire? Aquí las respuestas del hoy futbolista del Inter de Milán y el futbolista que más veces vistió la casaca celeste: 135.

La pandemia

- "Hace unos días el plantel de Inter tuvo una charla con los médicos. El club se ha portado espectacular con nosotros; siempre ha priorizado la salud y nos ha apoyado. Le agradecimos a nivel de grupo a los dirigentes".

- "En teoría, formas y protocolos hay un montón, pero nadie tiene la verdad porque esto es algo nuevo que estamos experimentando todos. Hay que ir tomando medidas prudentes por todo lo que se ha vivido. La llegada del verano y las altas temperaturas van a ayudar a cortar el contagio".

La experiencia en Italia

- "Me encontré un fútbol físico y táctico. Miramos videos de táctica ofensiva y defensiva y trabajos en cancha bastante más que en España y mirá que nosotros con el Cholo (Diego Simeone) trabajábamos mucho en táctica. Pero acá miramos varias horas todos los días".

- "Desde lo futbolístico fue un cambio grande porque la línea de tres del Inter es distinta a las que he jugado antes, más agresiva. Tengo que tener más salida con el balón y estoy teniendo recorridos de un lateral, porque normalmente me movía nueve kilómetros o nueve y medio y ahora estoy haciendo 11 y medio, porque también la presión es alta. Es un desgaste más grande y se siente".

El delantero más difícil de marcar

- "Hubo muchos, aunque la diferencia que tenía en España es que, con tantos años jugándola, ya sabía las características de todos y me preparaba para marcarlo. Messi fue difícil, Neymar también y Luis (Suárez). Con él nos sacábamos chispas cada vez que nos enfrentábamos".

- "En Italia el que más me complicó fue Gervinho. Conte nos había advertido que Parma jugaba al contraataque, que esa era su principal arma, pero igual tuvimos dificultades".

- "Otro que me sorprendió más que nada por su condición física fue (Zlatan) Ibrahimovic, que está muy fuerte físicamente. Nosotros tenemos una defensa a la que le gusta ir mucho al choque y él bancó muy bien".

Villarreal, la primera experiencia europea

- "El mejor equipo en el que pude haber caído en Europa era Villarreal, porque tenía compañeros y técnicos sudamericanos. No era un club donde la presión del hincha fuera grande, por más que la gente apoyaba. Crecí muchísimo como jugador. El primer año fuimos subcampeones, al año siguiente jugamos Champions y llegamos hasta cuartos de final".



Atlético de Madrid, campeón por su gol

- "En Atlético el momento más lindo fue el gol a Barcelona que nos dio el título de LaLiga, pero tengo muchísimos momentos especiales. El año anterior habíamos ganado la Copa del Rey al Madrid en el Bernabéu y luego vivimos momentos increíbles en Champions".

El "Cholo" Simeone

- "Es un entrenador completo: es cercano al jugador, trabaja muchísimo desde lo táctico, es muy inteligente para preparar los partidos... Tiene cosas que son innatas, como poder leer un partido y anticipar lo que va a pasar. Transmite, es pasional, es la conexión entre los jugadores y la hinchada. Es como un director de orquesta, porque dirige a los futbolistas en la cancha, pero cuando ve que la gente está callada o el equipo necesita aliento, se lo

pide".

¿Volvería al Atlético?

- "En Atlético terminé un ciclo que seguramente fue el más lindo como deportista profesional y persona. Probablemente como jugador no volveré. Con el paso de los años veré si existe la posibilidad de volver desde otro lugar. Como hincha, siempre voy a llevar al Atlético en mi corazón".

- "Está claro que voy a seguir en el entorno del fútbol y por eso pienso hacer el curso de técnico, aunque ahora no quiero; pero al menos para tenerlo y ver después qué pasa".

La cinta de capitán de Uruguay

- "Fue un momento inolvidable. Se sabía que la Tota (Diego Lugano) ya no iba a jugar contra Inglaterra porque se había jodido la rodilla contra Costa Rica y todos pensábamos que el capitán iba a ser Diego Forlán, porque además era el segundo capitán, pero el Maestro ya tenía en su cabeza que él tampoco iba a jugar".

- "En un momento de la charla dijo: Si hay un penal lo patea tal y el capitán va a ser Diego Godín. Si bien yo veía venir que el Maestro y la Tota me estaban preparando para eso, siempre es una sorpresa cuando te lo dicen".

- "En la previa del partido yo le dije a la Tota que aunque no estuviera en la cancha para nosotros él era el capitán y que yo no me sentía capacitado para hablar adelante del grupo con él ahí, así que le pedí que diera la arenga previa. Y todo salió bien". (Uruguay ganó 2-1 con dos tantos de Luis Suárez).

El gol a Italia, su mejor festejo celeste

- "Yo tenía el presentimiento de que podía hacer el gol contra Italia. Además venía de un año en el que le había hecho el gol a Barcelona para salir campeones con Atlético y otro en la final de Champions. Venía encendido y me tenía confianza. Salté con el alma y convencido que iba a anotar". (Uruguay ganó 1-0 y clasificó a octavos de final del Mundial 2014).

El mejor momento en la Selección

- "El momento en la selección, saliendo de lo que es un gol o una victoria, fue el recibimiento al llegar de Sudáfrica. Me gustaría volver a ver imágenes de lo que era la Rambla y el Palacio Legislativo ese día. Nos recibieron como campeones. El pueblo entero nos hizo sentir el orgullo de haberlos representado bien, así que no tengo dudas al elegir el mejor momento".

Jugar en el Centenario

- "No es mentira que jugar de local te da un plus, porque das el máximo para alegrar a la gente. Salir del túnel con el brazalete y que todo un estadio te esté apoyando es una sensación única y difícil de explicar en palabras".



¿Qué hubiera sido Godín si no era futbolista?

- "Siempre me gustó el deporte y luego de terminar los estudios mi idea era hacer el curso de profesor de Educación Fïsica. Después me dediqué por completo al fútbol y obviamente que no seguí estudiando".