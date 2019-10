Diego Godín: el capitán con la espalda más ancha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín llegó a Montevideo con dos derrotas de su nuevo equipo, el Inter de Milán, a cuestas. Una por Champions frente al Barcelona de Luis Suárez y su compadre Antoine Griezmann y la del clásico ante Juventus. Sin embargo, nada opaca la felicidad del capitán celeste por regresar a Uruguay, la alegría del reencuentro con sus compañeros y la posibilidad de ver a su familia.

“Este partido no es por Eliminatorias, pero para nosotros es importante porque nos vamos a enfrentar a una selección competitiva que nos va a exigir muchísimo y con la que nos vamos a cruzar en las Eliminatorias por los puntos”, dijo Godín tras cumplir con todos los pedidos de fotos y firmas. Porque el capitán jamás elude a los hinchas.

Luego aseguró que no se toma los partidos frente a los incaicos como revancha por lo que sucedió en la Copa América, cuando el equipo de Tabárez fue eliminado por Perú. “Ese partido ya pasó, no se puede volver a jugar. Nos tocó quedar afuera por penales. Fue una lástima, pero esto es otra cosa. Es un amistoso para encontrarnos como equipo y seguir buscando la mejor versión para las Eliminatorias. Es diferente”.

Un rato antes que Godín, en otro vuelo, había llegado Darwin Núñez. El exaurinegro no ocultó su ilusión por conocer a Godín y entrenar con él por primera vez. “Es un gran orgullo para mí. Me pongo un poco en su piel y me imagino lo que sentirá porque recuerdo cuando estaba en Cerro y me citaban a la selección. Yo soñaba con ver a Paolo Montero, a Lugano, a Forlán, a Darío Silva. A jugadores que eran ídolos en aquel momento. A Darwin lo voy a saludar y voy a tratar de ayudarlo lo más posible y hacerlo sentir como uno más. Como debe ser. Trataré de que se sienta importante para que se adapte rápidamente al grupo y pueda demostrar lo mejor en la cancha, porque es un chico con grandes condiciones”.

EL PROCESO. A propósito, Godín se refirió a las grandes diferencias entre la selección actual y aquella a la que él se unió en el 2005. “¡Ha cambiado tanto! En aquel momento llegué con toda la ilusión de un niño de estar con los jugadores que veías por televisión. Hoy en día tenemos un proceso que se ha mantenido a lo largo de los años. Hoy llegás y ya sabés lo que vas a encontrar. Y lo que tenés que hacer. Nos miran de otra forma en el mundo porque hemos generado ese respeto. Y no sólo en el mundo, también en Uruguay, que es lo más difícil. Es verdad que hemos tenido buenos resultados y de los otros, porque así es el fútbol. Podrán criticar que no hemos jugado bien o que no les gustó un cambio, pero la gente nos quiere y nos apoya. Y eso es fundamental porque no muchas selecciones en el mundo tienen el apoyo de un país. Es algo que tenemos que cuidar y valorar. Seguir esforzándonos para darle alegría a la gente e intentar ganar, que es lo que buscamos. Y las dos cosas van de la mano”.

El capitán es consciente, sin embargo, que sin los buenos resultados seguramente el proceso no se hubiera extendido en el tiempo. “Seguramente, pero hoy en día hemos conseguido una estabilidad que hace que tengamos una espalda más grande y la gente siga confiando en nosotros”, dijo convencido quien ayer se reintegró tras su ausencia en los amistosos frente a Costa Rica y Estados Unidos.



El defensa reconoció que recién se está adaptando al fútbol italiano y a su nueva vida.



MUY FÍSICO. “Es un fútbol muy táctico y muy físico. Mucho más físico de lo que esperaba. Más que en España, eso es seguro. Me encontré sobre todo con un gran equipo. Y con un técnico, Antonio Conte, al que conocía de afuera y me sorprendió. Estamos horas y horas metidos en la concentración, mirando videos, entrenando; con más horas en el campo también trabajando tácticamente tanto en ofensiva como en defensa. Es diferente a lo que estaba acostumbrado en España. Se juega con otro sistema. Encontré sobre todo una liga muy competitiva, donde todo se cuida mucho; se conocen y se estudian mucho”.

Justamente por al arduo trabajo y tantas concentraciones no ha podido aún conocer mucho de Milán. Mudarse tras nueve años en Madrid y 13 en España no fue sencillo. Fue casi como cuando se fue por primera vez a Europa.



Hoy vive con su esposa Sofía y sus cuatro mascotas en un apartamento, cerca de San Siro. “No es lo mismo que Madrid porque allá teníamos una casa. Igual estamos todos adaptados, nosotros y las cuatro perras que prefieren estar adentro con nosotros que afuera en el jardín”, explicó y contó a su vez que afortunadamente Sofía tiene una buena base de Italiano. La que le falta a él. “Entiendo casi todo y tiro fruta. Matías (Vecino) se ríe, pero me ayuda bastante”.



Al final aseguró que estaba bien de la rodilla por la que salió ante Juventus y que no le impedirá jugar ante Perú.

Chocho. Así está el capitán celeste con su sobrina Emilia, de tres meses y medio.