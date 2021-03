Godín sobre su salida del Inter: "Deberían preguntárselo a Conte, fue decisión de él"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín, defensor del Cagliari, brindó una entrevista para el medio español As donde habló de su salida del Inter de Milán, donde tenía contrato por tres años y disputó una sola temporada. Tras salir segundo en la Serie A y disputar la final de la Europa League, el defensor uruguayo debió tomar otro rumbo luego de que Antonio Conte, técnico del nerazzurro no quisiera contar más con él.

Tras ser consultado sobre su repentina salida del gigante italiano, Godín expresó: "Deberían preguntárselo a Conte, Marotta y Ausilio. Fue decisión del entrenador. Yo tenía tres años de contrato".

Y recordó que durante su estadía en el club estuvieron cerca de hacer una temporada histórica: "Solo nos faltó ganar. Llegamos al segundo puesto de la Serie A y a la final de la Europa League. Estuvimos a un paso de una temporada histórica, hacía 10 años que el equipo no disputaba una final europea", remató el capitán de la selección uruguaya.

El Faraón también habló de su presente con el Cagliari, donde comparte equipo con Nahitan Nández y Gastón Pereiro. Los sardos marchan decimoctavos tras obtener 22 puntos en 28 jornadas disputadas, y en este momento están en posición de descenso. Respecto de su llegada al equipo, el defensor opinó: "Pepe Herrera (ex mediocampista uruguayo), hace seis meses, me decía: 'Debes ir allí, es el sitio para ti, aman a los uruguayos'.

A su vez, el referente charrúa dijo que aún tiene dos años de contrato con la institución actual y, en caso de salvarse del descenso, piensa respetarlos.

Trabajando pensando en el sábado!! Ci alleniamo pensando alla partita di sabato!! ⚽️⚽️⚽️ @CagliariCalcio pic.twitter.com/ZyAkWafvHH — Diego Godín (@diegogodin) March 17, 2021

Por último, Godín recordó el polémico cruce que tuvo con Zlatan Ibrahimovic durante un partido de Serie A entre Cagliari y Milan: "No me gustan los que me faltan el respeto. Con él nos divertimos: él me insultaba en su idioma, yo en el mío. Pero todo se queda en el campo".