Diego Godín se aleja de los partidos amistosos de la Celeste ante Costa Rica y México

"Un día más de trabajo, un día menos para estar con el grupo!!". Diego Godín, que sigue trabajando de forma diferenciada en el Inter de Milán y se perderá el estreno de la Serie A de Italia, difícilmente pueda defender a la Selección uruguaya en los dos amistosos que en septiembre se disputarán ante Costa Rica y México.

La ausencia de Godín de una lista de convocados, cuya nominación se realizará por estas horas, se sumaría a la de Luis Suárez, quien está descartado del FC Barcelona del cotejo ante el Betis de Sevilla de este domingo y también del que el sábado 31 se afrontará en calidad de visitante ante el Osasuna.

Godín, quien se despidió del Atlético de Madrid convertido en leyenda después de nueve años y tras coronarse campeón de una Liga, una Copa, una Supercopa, dos Europa Leagues, tres Supercopas de Europa y disputar dos finales de la Champions, se ha transformado en uno de los ilustres jugadores que potenciarán el Calcio.

A sus 33 años, Godín está llamado a convertirse en el líder de la defensa del Inter hasta 2022. Este reto le demandará extremos cuidados físicos para afrontar la temporada con todo y una recuperación de la distensión muscular que sufrió podría complicarse con la actividad de la Celeste.

el otro caso "Lucho" no está para jugar

Lo de Luis Suárez es más contundente todavía. Es un hecho que no estará en la nómina definitiva para los partidos del 6 y 10 de septiembre porque no está en condiciones de actuar. La sanidad del FC Barcelona no fijó fecha de regreso, pero se estimaba que recién iba a poder actuar el 14 de septiembre ante el Valencia en el Camp Nou.

En principio, por lo que explicó el entrenador alterno de la Celeste, Celso Otero, en Último Arco (Sport 890), no habrá sustituciones para las bajas porque "normalmente hacemos planes de 20 a 22 jugadores para dos partidos, más no tiene sentido".

Vale recordar que la nómina de reservados la integran 24 jugadores y ahí hay nada más que dos arqueros (Fernando Muslera y Martín Campaña). En este caso, Otero explicó que "se manejó la intención de reservar dos goleros en virtud de ser partidos de cercanía media. Todavía no se decidió si viajamos con dos o tres, pero la intención inicial era que con dos del exterior reservados tenemos cubierta la zona".

lista primaria Tabárez reservó 24 jugadores

Goleros

Fernando Muslera (Galatasaray)

Martín Campaña (Independiente)



Defensas

​Martín Cáceres (Lazio)

Mathías Suárez (Montpellier)

Diego Laxalt (Milan)

Marcelo Saracchi (Leipzig)

Diego Godín (Inter)

José María Giménez (Atletico de Madrid)

Sebastián Coates (Sporting de Lisboa)

​Gastón Silva (Independiente)



Mediocampistas

Matías Vecino (Inter)

Rodrigo Bentancur (Juventus)

Lucas Torreira (Arsenal)

​Federico Valverde (Real Madrid)

​Nahitan Nández (Cagliari)

​Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

​Brian Lozano (Santos Laguna)

Brian Rodríguez (Los Angeles)

​

Delanteros

Luis Suárez (Barcelona)

Edinson Cavani (PSG)

Maxi Gómez (Valencia)

Cristhian Stuani (Girona)

Jonathan Rodríguez (Cruz Azul)