Diego Forlán: "Valverde puede llegar a ser lo que es Sergio Ramos en Real Madrid"

Federico Valverde sigue recolectando elogios. A veces son desde España, pero en grandes ocasiones también lo son desde Uruguay como lo hizo ahora el técnico de Peñarol: Diego Forlán.

"Cachavacha", que fue compañero del "Pajarito" en los inicios del volante en Peñarol, hizo referencia al gran momento que vive en el Real Madrid y a lo que puede dar a futuro.

"Tiene condiciones para seguir creciendo. Es un buen chico, buen profesional. No me sorprende nada lo que estoy viendo de él porque ya se veía. Va agarrando confianza, madurez, experiencia y es un jugador que la afición del Madrid disfrutará por muchísimos años", contó para el programa T4 de Radio Marca.

De todas maneras, la reflexión no terminó allí y expresó: "Me arriesgaré a decir que puede llegar a ser en el mediocampo lo que está llegando a ser Sergio Ramos como defensa. No me sorprende su eclosión, porque va de acuerdo a la edad. Hoy en día él se va dando cuenta de dónde está y va con la madurez de la vida. Eso lo ayudará mucho, la confianza, madurez, el saber las condiciones que tiene y que está muy bien valorado en el club".

Pero la valoración de jugadores a la que fue sometido Forlán no terminó allí porque también fue consultado por una de las promesas que hoy tiene el plantel mirasol: Facundo Pellistri.

"Un jugador joven, muy rápido, muy desequilibrante pero muy joven y puede llegar a ser una de las ventas a futuro lamentablemente. Bueno para él, pero malo para nosotros porque sabemos que somos un fútbol de exportación que está aprendiendo mucho y que aprenderá más", indicó el técnico de Peñarol.