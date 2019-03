Cómo hizo Diego Forlán para recibirse como director técnico en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diez meses después de haber jugado su último partido como futbolista profesional, aunque no habiendo anunciado su retirada, Diego Forlán recibió el título de entrenador de fútbol en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

El domingo 13 de mayo de 2018 el último juego de Forlán, al menos hasta el momento. Fue con el Kitchee de Hong Kong con la victoria 2-0 sobre Yuen Long para cerrar la temporada como campeón de la Primera División.

Pero a sus casi 40 años (19 mayo), "Cachavacha" aún no decidió colgar los botines esperando una propuesta que lo tiente, mientras sigue entrenando por su cuenta como lo hizo durante toda su carrera. Eso sí, se preparó para continuar su vínculo con el fútbol del otro lado de la línea de la cancha: como entrenador.

En reiteradas oportunidades, el ex goleador de selección uruguaya ha mencionado que su cuerpo técnico lo armaría con su hermano Pablo como ayudante técnico y el profe Santiago Alfaro como preparador físico.

Incluso los Forlán tuvieron una propuesta hace menos de un mes, cuando Rampla Juniors estaban buscando DT para suceder al argentino Julio César Toresani despedido tras dos fechas del Torneo Apertura. El jugador fue la primera opción manejada por la directiva picapiedra, pero decidió decirle no a los presididos por Ignacio Durán.

Argentina, el comienzo de todo.

Al igual que debutó en Primera División en Argentina con la camiseta de Independiente, Diego Forlán también decidió por hacer el curso de entrenador de fútbol en la vecina orilla.

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) tiene a su cargo 34 escuelas para DT, todas avaladas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para entrar a una cancha de fútbol profesional en Argentina se debe tener el diploma de la ATFA, aunque también existen sus variantes privadas como lo son el Instituto Superior de Deporte (Isde), dependiente del Gobierno de Buenos Aires, y el Instituto Superior de Educación Física (Isef 11) en la ciudad de Lionel Messi.

¿Cómo hizo Forlán para obtener el título?

En la gran mayoría de los casos, se debe cursar durante tres días a la semana cuatro horas, así por dos años. No en todos los casos porque según La Nación, Diego Maradona recibió el diploma sin dar ningún examen.

De todas formas, pese a tener 12 horas por semana durante dos años, la carrera no es reconocida pomo terciaria por el Ministerio de Educación de Argentina. "Me pedían que exija terminar la secundaria como requisito para entrar. Hay jugadores con mucho nombre a los que no les podés pedir eso", explicó el secretario general de ATFA, Victorio Cocco.