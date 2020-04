Diego Forlán está en el once histórico del Villarreal elegido por los hinchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Futbolistas como el argentino Juan Román Riquelme, el uruguayo Diego Forlán y los españoles y actuales integrantes de la plantilla del Villarreal Santi Cazorla y Pau Torres se encuentran entre los once elegidos a través de las redes sociales por los seguidores del equipo para integrar el once histórico del club.



La elección demuestra la importancia que ha tenido el fútbol sudamericano en general y el argentino en particular en la historia del conjunto de La Plana, fundado en 1923 y que desde 1998 ha competido prácticamente sin interrupción en la Primera División española.



Cuatro de los elegidos son argentinos, uno es uruguayo, otro es hispano brasileño, otro italiano y los cuatro restantes españoles, todos estos últimos todavía integrantes de la actual plantilla del equipo.

La alineación estaría formada por el actual portero del equipo, el español Sergio Asenjo, junto a una defensa en la que formarían los argentinos Mateo Musacchio, Gonzalo Rodríguez y Rodolfo Arruabarrena junto al joven español Pau Torres, titular en el actual Villarreal y que ya ha debutado con la selección española



En tareas de contención en el centro del campo se situarían el hispano-brasileño Marcos Senna y el español Bruno Soriano, capitán del equipo, aunque lleva casi tres años lesionado y sin poder jugar, mientras que el internacional español Santi Cazorla y el argentino Juan Román Riquleme serían los futbolistas más creativos.



En la delantera histórica del Villarreal formarían el uruguayo Diego Forlán y el italiano Giuseppe Rossi.