Diego Forlán: "Tener mi primer experiencia en Peñarol es más de lo que había soñado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Viernes de resoluciones en Peñarol. El Consejo Directivo mirasol resolvió que Diego Forlán será el nuevo entrenador de la institución aurinegra y asumirá por un año en el cargo.

En conferencia de prensa, en la que fue presentado, Forlán expresó su alegría por asumir este reto y además contó las expectativas que tiene para lo que se vendrá.

"Es una alegría y una felicidad enorme. Es un orgullo tener la posibilidad de poder liderar este proyecto profesional. Es una felicidad absoluta", esas fueron las primeras palabras de Diego Forlán como entrenador de Peñarol.

"Es momento de tener contacto con los jugadores, qué jugadores se van, quiénes tienen contrato, hay que ponerse a planificar y prometerle a la gente tratar de sacar los mejores resultados posibles, salir campeón que es lo que este club está acostumbrado", agregó.

"Agradecimiento a la gente, por el apoyo, por las palabras y por esa confianza. Hay que demostrarlo con hechos, con todo el equipo de trabajo intentar hacer lo mejor para que los jugadores, que son los principales actores, que entiendan la idea, utilizarlo y lograr los resultados para que todos estemos contentos", expresó Forlán.

Sobre su cuerpo técnico manifestó que: "Cada uno va a tener su tarea, fundamentalmente Santiago Alfaro (preparador físico) se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la preparación de los entrenamientos. Pablo (Forlán) y Juan (Castillo) se van a encargar mucho más conmigo de la parte táctica".

"Siempre que estás jugando uno va viendo si te va gustando el fútbol en sí. No es jugar por jugar. Yo disfruto, me gusta, analizo, veo. Analizaba situaciones o por qué las hacía o lo que me beneficiaba a mí para lograr mejores resultados. Eso me fue ayudando para entender otras posiciones, algunas jugadas, y después de los diferentes entrenadores que uno va teniendo a lo largo de su carrera va aprendiendo", sentenció.

"Antes de tomar una decisión de ser entrenador me siento preparado para hacerlo y por algo lo tomo. He trabajado de diferentes maneras a lo largo de mi carrera. Siento que lo voy a disfrutar mucho", aseguró "Cachavacha".

"Viajar por todas partes del mundo me dio mucho conocimiento. Me entregó la metodología de trabajo de diferentes países, ciertas cosas que hay que percibir y darse cuenta que no son lo mismo en Japón, en Uruguay o en España. Aprendí de todos, del fútbol italiano, del brasileño, es una ventaja de verlo, de charlar, de experimentarlo. Hoy tengo que intentar ir sumando diferentes cosas porque nadie tiene la bola de cristal y un poquito de todo es importante para hacerlo mejor", opinó el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.

"Me encantaría tener un equipo que juegue bien al fútbol, pero hay que ir viendo, adaptándose, porque uno puede tener una idea y puede ir cambiando, porque a lo mejor la práctica te demuestra que termina siendo mejor de lo que tenías planificado", analizó.

Sobre los jóvenes manifestó: "Me gustaría ver los jóvenes, me gusta apoyar la cantera de juveniles que tiene Peñarol, lo han demostrado en este último semestre. Hay jugadores jóvenes que dieron la cara. Que están en un grandísimo momento".

Forlán fue consultado sobre temas particulares, por ejemplo el caso de Lucas Viatri y sentenció: "Es un grandísimo jugador, con mucha experiencia y en Peñarol lo ha demostrado, ha salido campeón, ha hecho goles, pero no quiero empezar a hablar públicamente de los contratos que terminan. Ahora vamos a trabajar en eso y tomar decisiones".

La Copa Libertadores fue otro de los tópicos sobre los que habló y opinó: "Tocó un grupo parejo. Los chilenos juegan bien, los brasileños también, juegan en una cancha sintética que están más acostumbrados que nosotros. Ha tocado en grupos que supuestamente eran fáciles y no clasificamos, en otros que eran más difíciles y por un gol no se clasificó. Este grupo es más parejo",

Para cerrar evaluó: "Tener mi primera experiencia en un club de la jerarquía y el nivel de Peñarol es más de lo que había soñado. No es algo que lo pensaba. Hasta que no me llamaran al Palacio para decirme que ya era el técnico de Peñarol no podía decir nada".