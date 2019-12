Diego Forlán tiene material para trabajar en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde un “tu éxito y el de tu equipo de trabajo será nuestra alegría”, hasta un simple “suerte ídolo”, fueron algunas de las frases que respondieron a la publicación de Peñarol en su cuenta oficial de Twitter en la que se anunciaba a Diego Forlán como nuevo entrenador del plantel aurinegro.

En la pasada jornada se anunció lo que ya era un secreto a voces y que con el paso de las horas se confirmaba cada vez más: “Cachavacha” como estratega para el Peñarol de 2020.

Diego no llega solo a los aurinegros y de hecho ya tiene su cuerpo técnico conformado: Pablo Forlán y Juan Castillo dentro del área técnica ayudándolo, el español Manuel Ojalvo asesor de metodología, Santiago Alfaro, que será el encargado de ciencias del deporte y programación de entrenamiento, mientras que Oscar Ferro continuará como el entrenador de los arqueros.

En lo que fue la presentación del nuevo entrenador en el Palacio Peñarol, Diego Forlán brindó una conferencia de prensa, donde dio algunos detalles de su forma de jugar.

“Me encantaría tener un equipo que juegue bien al fútbol, pero hay que ir viendo, adaptándose, porque uno puede tener una idea y puede ir cambiando, porque a lo mejor la práctica te demuestra que termina siendo mejor de lo que tenías planificado”, analizó.

De todas maneras, deslizó una frase que a más de un hincha mirasol puede ilusionar: “Me gustaría ver los jóvenes, me gusta apoyar la cantera de juveniles que tiene Peñarol, lo han demostrado en este último semestre. Hay jugadores jóvenes que dieron la cara. Que están en un grandísimo momento”.

Y es ahí, donde Diego Forlán cuenta con muy buen material para comenzar a trabajar a partir del año próximo.

Así como en su momento lo fueron Diego Rossi, Brian Rodríguez o Darwin Núñez, hay nombres que hoy integran el plantel mirasol y que perfectamente encajan en esa búsqueda que intenta hacer “Cachavacha”.

Facundo Pellistri, Matías de los Santos, Enzo Martínez o Thiago Cardozo son algunos de los juveniles de Peñarol que ya están en el plantel de Primera División y a los que Diego Forlán perfectamente les puede seguir sacando jugo y potenciarlos para lo que vendrá.

Hay otros nombres como Facundo Torres, Nicolás García, Agustín Dávila o Lucas Graneri de los que Peñarol también espera mucho y que para Forlán pueden ser una apuesta, teniendo en cuenta lo que se vendrá el año próximo.

También sabe que cuenta dentro del plantel con jugadores de buen pie que pueden hacer que el equipo juegue bien, con varios futbolistas de experiencia y también con un mercado de pases por delante que puede permitirle sumar jugadores de su gusto al plantel que comandará en 2020 y posiblemente durante toda la temporada.

ILUSIÓN. “Tener mi primera experiencia en un club de la jerarquía y el nivel de Peñarol es más de lo que había soñado. No es algo que lo pensaba. Hasta que no me llamaran al Palacio para decirme que ya era el técnico de Peñarol no podía decir nada”.

LA COPA. “Tocó un grupo parejo. Los chilenos juegan bien, los brasileños también, juegan en una cancha sintética a la que están más acostumbrados que nosotros. Han tocado grupos que supuestamente eran fáciles y no clasificamos, en otros que eran más difíciles y por un gol no se clasificó. Este grupo es más parejo”.

FUTURO. “Es momento de tener contacto con los jugadores, qué jugadores se van, quiénes tienen contrato, hay que ponerse a planificar y prometerle a la gente tratar de sacar los mejores resultados posibles, salir campeón que es lo que este club está acostumbrado”, adelantó.

BARRERA. “Diego Forlán no viene a Peñarol a hacer sus primeras armas como entrenador. Viene con un proyecto integral, serio, muy profesional”, reflexionó el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, a Ovación.

Peñarol suma de esta manera como entrenador “a un exjugador que aprendió con referentes de la dirección técnica mundial como sir Alex Ferguson, como Diego Simeone, como el Maestro Tabárez y como tantos otros”, destacó.