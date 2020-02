Diego Forlán: "Hubo jugadas claras que fueron penal y no los cobraron"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán atendió a la prensa en conferencia luego de la derrota de Peñarol por 2-1 ante Defensor Sporting y el entrenador se mostró un poco molesto por las jugadas polémicas que se vivieron en el estadio Luis Franzini.

Más allá de la jugada del penal que terminó dándole la victoria a los violetas, la principal molestia del entrenador mirasol fueron los penales que no fueron sancionados para su equipo.

“Lamentablemente se nos escapó el partido en los últimos minutos. La jugada del penal habría que verla. Desde mi perspectiva no pareció penal, pareció un buen quite de ‘Gaby’ (Rojas). Uno se queda con la bronca de que los que son penales nuestros que los cobren. Uno no puede hablar de la situación del penal contrario porque estaba lejos, pero la de Xisco y las del fin de semana pasado son claras y no nos cobraron los penales”, expresó Forlán.

El entrenador mirasol también agregó: “El arbitraje es polémico en todos lados y es entendible. No me dio la sensación que haya sido penal y el hincha tiene sentimientos. También digo que hubo claras nuestras que son penales y no los cobraron. El arquero se lleva puesto al jugador y no sé qué más precisamos para verlo. Gary (Kagelmacher) el otro día terminó enterrado en el piso. A ver si nos ponemos las pilas un poquito todos y somos árbitros como tenemos que serlo”.

De todas maneras, el técnico mirasol manifestó: “El resultado no fue solo por la jugada final. El equipo tiene que convertir lo que genera”.

En relación a lo que fue el trámite del encuentro, Forlán hizo referencia a que “durante más de 70 minutos las chances fueron de Peñarol, pero no las pudo convertir. Ellos tuvieron pocas chances, pero lo ganaron y por eso felicito al técnico rival”.

El aurinegro sorprendió y salió desde el arranque con un 4-3-3 apostando mucho a la ofensiva y se vio un interesante partido de Peñarol aunque Forlán no se aferró al mismo ya que “tuvimos chances de gol con los distintos sistemas. Los jugadores hicieron bien las cosas y generaron por todos lados”.

Consultado por la salida de David Terans, quien venía siendo uno de los mejores jugadores, para darle ingreso a Cristian Rodríguez sentenció: “Nos pareció que era el momento de hacer un cambio y cambiar la figura porque ellos estaban llegando y nos estábamos metiendo atrás”.