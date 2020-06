Diego Forlán: “Los hisopados en Los Aromos dieron todos negativos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol retorna a los entrenamientos este lunes 15 de junio y Diego Forlán contó que “los hisopados los hicimos en dos partes. Los resultados de los análisis que nos hicieron en Los Aromos dieron todos negativos y ahora esperamos los del Centenario que espero sean negativos también”.

“El hisopado es espantoso, pero después todo bárbaro, contento porque se van a reanudar los entrenamientos el lunes par air paso a paso. Es bastante molesto pero había que hacérselo, no quedaba otra”, le dijo el entrenador aurinegro al programa “100% Deporte” (Sport 890).

Respecto a la vuelta a Los Aromos prevista para este lunes por la mañana, Forlán explicó que “será todo muy individual porque hay que tener mucho cuidado. Por suerte tuve la experiencia de tener parates en la carrera y por más que entrenaba todos los días, las vueltas, por más que estés bien entrenador, se te hacen más complicadas porque son movimientos diferentes a los que venías haciendo. El césped, la cancha, los zapatos, el contacto con la pelota, todo eso lo debemos tener en cuenta pero dentro de todo, el protocolo que hay que respetar te hace ir por ciertas fases que son favorables y que no te permiten acelerar. Eso es bueno para que cada jugados trate de volver a sentirse cómodo adentro de la cancha y poco a poco empezar a retomar todo eso que se perdió”.

Una de las últimas fases será la de los partidos amistosos y consultado por eso, el técnico aurinegro contó que “tenemos varios fijados pero después hay que ver cuándo podemos tener una fecha de inicio de campeonato y ahí ver cuándo jugas el primer amistoso y cuándo el último y ver la cantidad. Cuatro o cinco seguro ya tenemos pactados”.

Respecto a la situación de los extranjeros que deben regresar a Montevideo y ya tienen fecha pero en algunos casos solo falta el documento de cancillería, Diego Forlán explicó que “sabemos que son jugadores que estuvieron presentes en ese período con preguntas e inquietudes así que conocemos bien cómo están trabajando. Obviamente los queremos acá cuanto antes y ojalá sea lo más pronto posible”.

En el caso de Gabriel Rojas, cuyo préstamo culmina el 30 de junio, “Cachavacha” contó que “para nosotros es un jugador importante y cuando llegamos a Peñarol sabíamos que no era muy fácil poder retenerlo. Me preguntaron si quería tenerlo y les dije que sí por más que tenemos otros jugadores, es un futbolistas importante porque las bandas para nosotros son importante entonces habrá que ver la parte económica que no es fácil pero nosotros transmitimos que nos encantaría que se quede”.

Acerca de Walter Gargano, el técnico explicó que “más allá de que fue bueno este tiempo para que pueda estar jugando la cuarta fecha cuando en realidad podría llegar al Intermedio capaz con suerte, desde lo que es el trabajo fue muy bueno, pero no es lo mismo trabajar individualmente que con el grupo, porque si vamos a los tiempos él podría sumarse al grupo y aumentar las cargas, sumar minutos y poder estar al cien por ciento y ya sumarse definitivamente, pero hoy en día la situación benefició no perderse partidos del campeonato pero no fue bueno en lo colectivo, en el contacto con los compañeros y por eso hay que ver cómo está él y analizar, ir llevándolo y ver cuándo sería lo mejor y lo que digan los médicos para tener el alta”.



Consultado por la actividad que se viene tanto en lo local como en lo internacional, Diego Forlán dijo que “lo que me gustaría es poder tener todo programado para saber a qué nos enfrentamos y después si nos toca jugar la primera parte del 2021 el Clausura veremos y si lo quieren meter este año haremos lo posible para que los jugadores estén bien. Nosotros que tenemos un plantel numeroso nos puede llegar a beneficiar pero habrá que ver qué se resuelve. Lo importante es saber cuándo empezamos. Queremos tener la fecha de inicio de una vez por todas y saber cuándo jugamos, cuando arrancamos y cuántos partidos vamos a tener para después ver y saber cómo va a ser nuestro año deportivo. Y en cuanto a la actividad internacional eso es una gran duda por todo lo que está pasando en la región”.

El regreso será con clásico y sin público debido a las medidas sanitarias. Acerca de eso, el técnico carbonero contó que “en cualquier parte del mundo, futbolísticamente hablando, la vara alta la tenés siempre y sea el partido que sea hay que hacer lo mejor posible. Toca el clásico y no deja de ser un partido importantísimo, pero no cambia nada. Lo vamos a preparar de la misma manera aunque sabemos que son los partidos más importantes del año”.

“Nosotros tenemos una forma de jugar. No vamos a cambiarla dependiendo del rival. Queremos ir agarrando ritmo, ver las diferentes situaciones y los cuidados defensivos. Hay detalles si para prevenir pero no es que si jugamos contra Nacional vamos a jugar de una manera u otra. Eso no. Acá hay que ver cómo están los jugadores y ver qué sistema vamos a usar en base a eso porque después hay ciertos jugadores que capaz no pueden jugar o llegan justo”, agregó.

Respecto al jugar sin público, Forlán recordó que “me toco jugar a puertas cerradas en muchos lados pero por otras razones. Esperemos que nos por mucho tiempo pero sabemos que va a ser algo largo por cómo están dadas las cosas. Va a ser diferente para todos, para el jugador, los entrenadores y el público. Estamos acostumbrados a que los hinchas ya te visten el estadio y ahora hay momentos que hasta perdés a los jugadores de vista, pero tendremos que acostumbrarnos a eso”.

La situación de Jonathan Urretaviscaya también es otra de las complicadas de cara a fin de mes y consultado por eso, Diego Forlán dijo que “no es fácil porque tiene la situación de Monterey que tiene su contrato y tiene que resolver eso allá. Una vez que lo resuelva hay que ver qué pasa acá. La crisis sanitaria complica todo y lo primero es ver que se resuelve en México. De las ganas de Urreta no tengo dudas, pero ahora hay que esperar a ver cuál es la situación con el club en México y después de eso ver si podemos tener nosotros la chance de retenerlo”.

Por último y ante la consulta de cómo aprovechó este tiempo de confinamiento por la pandemia de coronavirus a nivel profesional, Forlán cerró diciendo que “lamentablemente esta crisis sanitaria no tiene precedentes y yo no me molesté ni me calenté ni nada. Me tocó arrancar a disfrutar esta profesión y de un día para el otro paró el mundo entero. Trato de aprovechar las cosas porque por algo pasan. Analicé muchas situaciones que capaz con el día a día es más difícil. Es como cuando te vas de un lado y tenés tiempo para pensar ciertas cosas. Lo que saco es que hubo cosas que pude analizar mucho mejor y desde ese punto de vista fue importante para ser autocrítico y analizar todo para mejorar siempre. Si voy a ser mejor entrenador o no dependerá de los resultados, pero uno trata de mejorar día a día”.