Diego Forlán: "Hay que trabajar duro para seguir haciendo de Peñarol el club gigante que es"

Luego de una espectacular carrera como jugador, Diego Forlán comenzará hoy una nueva etapa: la de director técnico. Y lo hará nada menos que al frente de Peñarol, el club de sus amores y con el que fue Campeón Uruguayo en la temporada 2015-2016.

El 6 de enero empezó a trabajar con el grupo y hoy dirigirá su primer partido oficial desde la hora 18:00 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Cerro. Por delante hay dos objetivos bien claros como la obtención del Campeonato Uruguayo y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, algo que el carbonero no logra desde 2011.

Trabajo, disciplina y compromiso son las premisas con las que “Cachavacha” quiere destacarse como entrenador aurinegro.

-¿Encontraste lo que esperabas en el mundo Peñarol?

-La verdad que sí. Yo sabía que esto de ser entrenador me iba a gustar y mucho porque en los últimos años que había jugado en algún club de manera alternada, porque paraba por el nacimiento de mis hijos, me tocó comentar algunos torneos y me gustaba pero para mí no hay como entrar a una cancha. Eso no lo cambiaría por nada. Lo fui viendo en diferentes clínicas que hacía o invitaciones que tenía. Si yo entro a una cancha soy feliz y por eso sabía que asumir el desafío de ser entrenador me iba a gustar mucho. Acá a medida que fueron pasando los días le fui agarrando más el gustito y eso que todavía no empezó lo mejor que es la adrenalina de los partidos oficiales, el ganar, el perder y preparar cada encuentro. Me gusta más de lo que pensé y estoy contento.

-Jorge Barrera contó hace algunas semanas cómo fue la primera charla informal para que fueras entrenador del club. ¿Qué recordás de esa conversación?

-Esa primera charla fue en el Mundial de Rusia 2018. Me trató de convencer para que volviera a Peñarol pero entendí que ya había pasado el momento y no se dio, entonces le dije que si algún día necesitaba un técnico que podía contar conmigo. Pasó el tiempo y esa conversación se recreó pero con más formalidad. La verdad que le estoy muy agradecido a Jorge Barrera que se la jugó para que yo tenga mi primera experiencia como entrenador en un club como Peñarol. Él me dio la confianza al igual que Rodolfo Catino, Alejandro Ruibal y todos los dirigentes que están apoyando este proyecto, porque iniciaron ese entonces algo que hoy es una realidad y acá estamos.

-Cuándo llegó el llamado formal, ¿cómo fue el ida y vuelta con los dirigentes?

-Al principio, como en Rusia, había charlas informales, me consultaron qué quería, qué cosas pretendía hacer y demás, pero con el paso de los días todo fue tomando formalidad y después presentamos el estilo de trabajo que queríamos implementar en Peñarol y se confirmó.

-Ahora que ya pasó un mes y poco, ¿cómo evaluás la pretemporada?

-Fue muy buena. Y para haber sido la primera que tuve como entrenador me dejó muy contento porque por un lado hubo tiempo para trabajar y por otro, me llegaron los jugadores al principio y no sobre el final, más allá de la lesión que sufrió Jonathan Urretaviscaya. El viaje a Los Ángeles fue muy positivo para entrenar mejor, conocer más al plantel y tener dos partidos de calidad.

-¿Y cómo estás de cara al inicio de la pretemporada?

-Estoy tranquilo, sabiendo que nosotros y los jugadores hemos hecho las cosas muy bien, con muchas ganas, porque hay aspectos como el trabajo, la disciplina y el compromiso que no se negocian. Desde el primer día hubo predisposición de todos, futbolistas, dirigentes, funcionarios como José Brancato que siempre está cerca nuestro, la gente de Los Aromos, del Palacio y del Campeón del Siglo. Todos juntos trabajando, haciendo las cosas lo mejor posible para que todo pueda salir bien en la temporada.

-¿Sentís que los jugadores ya captaron tu idea?

-Hay una idea, sin lugar a dudas. Trabajamos muchísimo, pero ahora hay que empezar a ponerla en práctica y no es lo mismo un amistoso que un partido oficial y en ese sentido nosotros tenemos muy claro lo que queremos, lo que hemos estado trabajado y a lo que apostamos. Se viene la etapa de ensayo y error, trabajar más, enfatizar en ciertos aspectos y siempre tratar de mejorar e innovar porque cada día nos vamos conociendo más.

-¿Qué cosas son las que te tienen más conformes?

-El trabajo. Yo soy mucho del trabajo técnico, físico y táctico. Todos los que integramos el cuerpo técnico apostamos a eso. En el fútbol ya está todo inventado. Ni yo tengo una fórmula salvadora y Juancito en Europa tampoco la tiene. Acá hay que trabajar para conseguir los resultados, defender bien, ordenados y sin enloquecernos y atacar de la mejor manera, siendo veloces y efectivos. No hay mucho misterio. Capaz que muchos trabajos físicos o técnicos han cambiado de nombre con los avances tecnológicos pero a la larga terminan siendo los mismos de antes, aunque por ahí se intentar cuidar un poco más la parte sanitaria del jugador porque hoy en día hay mucho más desgaste por diferentes competencias, por eso debemos tener en cuenta muchos factores.

-¿La velocidad y la intensidad son el sello del Peñarol de Diego Forlán?

-Es algo a lo que apostamos porque los jugadores me lo permiten. Tenemos muchos futbolistas veloces y lo podemos hacer si no sería difícil poder lograrlo, por eso es mucho más fácil trabajar ese aspecto con las características de los jugadores.

-¿Cuánto de cambió la vida ser técnico de Peñarol?

-Primero que nada es un privilegio enorme que mi primera experiencia como entrenador sea en un club como Peñarol, una institución tan grande y tan importante en todo el mundo y sobre todo que quiero muchísimo. Estoy muy contento y junto a todos mis compañeros y jugadores la idea es trabajar duro para seguir haciendo de Peñarol el club gigante que es, y que nunca pierda ese sello.

-Conocés mucho y trabajás con Santiago Alfaro, hombre clave en la preparación física de Los Teros que en ese aspecto subieron varios escalones a nivel mundial. ¿Pensás que en el fútbol se puede dar algo así en lo local y lo internacional?

-Esperemos que sí. Es la idea y para eso trabajamos en muchos aspectos. Uno es el físico y no solo con ‘Santi’ sino con todo el grupo de colaboradores y profesionales. A la hora de jugar el físico es todo y el objetivo es poder marcar diferencias. Todos se preparan al más alto nivel, pero la meta es poder equiparar en ese sentido y creo que vamos por el buen camino.

-El Campeonato Uruguayo es una obligación para Peñarol pero, ¿qué significa la Copa Libertadores?

-Sería algo espectacular superar la fase de grupos y si tenemos esa oportunidad, en el mano a mano es otra cosa, dependés del cruce y de tu momento. Primero tenemos varios partidos del Apertura que serán durísimos y aunque no dejan de ser importantes sabemos que hay un gran desafío internacional. Nosotros vamos a competir así que en ese sentido intentaremos dar lo mejor de cada uno siempre y en cada instancia.

-La expectativa por ver al Peñarol de Diego Forlán es grande. ¿Qué mensaje le das al hincha carbonero?

-Formamos un muy buen grupo con los que se quedaron y los que vinieron. Estamos trabajando muy bien tenemos muchas ganas de salir a la cancha y demostrar. El objetivo es tener un gran año en lo local y también en lo internacional. Ojalá podamos coronar un gran 2020.