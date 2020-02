Diego Forlán: "Tengo que ganar tiempo para trabajar, los resultados se van a dar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán considera que lo más importante para su futuro como técnico de Peñarol es "ganar tiempo para trabajar", porque está convencido que "los resultados se van a dar". El entrenador aurinegro tiene "clarísimo" que en los primeros tiempos es cuando el panorama "se puede complicar" y por eso lo que buscará en principio son "los resultados". Además, ratificó: "Si hay algo que tengo claro en la vida es la conducta y el trabajo, porque eso es lo que me permitió a mí crecer. No hay casualidad".

​Forlán, en diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), indicó que la fiesta en el Campeón del Siglo ante Belgrano de Córdoba fue perfecta, aunque admitió que todo se vive de una forma tan veloz que no hay tiempo para pensar mucho en ello. "Va todo tan rápido que no te da tiempo para pensar en nada, capaz que un poco por inconciencia. Pero es que hay partidos, viajes, la presentación y cuando querés acordar estás en la corriente y vas en ella. Estás preparado para todo, pero no te da tiempo para tomarte dos segundos. Obviamente que fue espectacular: estadio lleno, mucha expectativa que había con el equipo. Fue una noche perfecta y estoy muy contento por cómo se van dando las cosas poco a poco".

El entrenador resaltó que siempre tuvo en su proyecto de vida deportiva tener la posibilidad de dirigir a Peñarol, pero nunca imaginó que esa chance llegase tan rápido. ​"Nunca me había imaginado que se iba a dar de esta manera. De joven proyectaba mucho más, era más estructurado. Después, cuando dejé jugar o ya en los últimos años cuando me tocó ir a Japón e India, lugares que nunca me había imaginado en los que iba a estar, ahora dejo que me sorprendan las cosas. Sí deseaba, aunque podía haber sido en Argentina o en otro lado, empezar en Uruguay. No digo en Peñarol, quizás en otro equipo o en las juveniles, pero en Uruguay y la preferencia era empezar en Peñarol, aunque no es nada fácil empezar siendo técnico en Peñarol".

Forlán explicó que esta situación se presenta como ​"un desafío enorme" y que, justamente, eso es lo que lo atrae más. "Me motivan los desafíos. Cuando dejé de jugar es porque había logrado más de lo que imaginaba en el inicio de mi carrera y ya no había nada más. No tenía el mismo desafío. Cuando vinieron Jorge (Barrera) con Rodolfo (Catino) y me propusieron dirigir a Peñarol sentí ese desafío, mucho más de lo que me había imaginado, pero me siento capacitado. De la manera que lo minimizo, entre comillas, es trabajando, entrenando, en seguir haciendo las mismas cosas que para mí son innegociables. Con el tiempo, si logro tener tiempo, sé que los resultados se van a dar. Lo fundamental para mí ahora es ganar tiempo. Si tengo el tiempo para trabajar, estoy tranquilo que los resultados se van a dar. Sé que en los primeros partidos se puede complicar, sé que en los primeros meses preciso resultados. Hoy tengo que buscar resultados. Y si hay algo que tengo claro en la vida es la conducta y el trabajo, porque eso es lo que me permitió a mí crecer. No hay casualidad. Lo que tengo que ganar es tiempo. Lo tengo clarísimo. A veces los resultados te vienen en seguida, a veces no. Uno como entrenador tiene que darse cuenta que si no se puede ganar como se trabajó hay que conseguir el resultado".

El técnico aurinegro reveló que le generó mucha sorpresa la situación que se generó con el argentino Nahuel Luján, en el partido presentación de Peñarol en el Campeón del Siglo ante Belgrano de Córdoba. "Me agarró desprevenido. Justo se paró el partido unos segundos y en eso veo que viene alguien y me dice: 'Vení, sacate una foto'. Le respondí: 'Me estás jodiendo'. Y me dijo: 'Cómo no me voy a sacar una foto con vos'. Me daba cosa por la gente y lo que podían pensar que me sacara una foto en pleno partido de presentación. Era un partido amistoso y en realidad daba como para algo atípico en el partido".

Sobre el rendimiento que tuvieron Facundo Pellistri y Jonathan Urretaviscaya por las dos bandas, Forlán comentó: "Facu bien, tiene una velocidad impresionante. Arranca y es difícil detenerlo, generalmente te genera superioridad. Va arrancando con pasito corto y con pelota, que es lo más difícil porque generalmente te enlentecés. 'Jona' está agarrando confianza partido a partido, es un jugador referente para Peñarol, por la experiencia, porque es de Selección, es bueno para los jóvenes y para el equipo".

​En lo que respecta al trabajo que hizo Cristian Rodríguez, señaló: "El hecho que se haya atrasado el campeonato nos vino bien para que él se vaya preparando poco a poco. Fue el primer partido que jugó, por más que ya había hecho fútbol con nosotros, y era importante que en la noche amarilla y negra el capitán estuviera. Es un jugador que maneja bien las acciones en la mitad de la cancha, distribuye bien".