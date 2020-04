Juan Castillo, el multitarea que tiene Diego Forlán en el cuerpo técnico de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán tiene un ayudante que vale por tres. Es que Juan Castillo es técnico, profesor de educación física y obviamente, entrenador de arqueros. La amistad entre ambos se gestó durante los ocho años en que compartieron el plantel de la selección. Los unía la misma manera de ver el fútbol, el profesionalismo y la pasión por el entrenamiento. Sin embargo, nunca en sus tiempos de celestes habían hablado de trabajar juntos, ni siquiera de la intención de Forlán de ser entrenador. Por eso la llamada que recibió en diciembre tomó un poco por sorpresa a Castillo.

"Como compañeros en la selección siempre tuvimos una gran relación, pero esto salió en forma espontánea. Nunca lo habíamos hablado. Recibí un mensaje de Whatsapp de Diego en el que me decía que quería hablar conmigo. Me pareció raro porque ya habíamos hablado de su partido despedida. Yo estaba de vacaciones con mi familia y le dije que cuando llegara al hotel lo llamaba porque no tenía buena señal. Cuando lo hice me dijo que estaba muy cerca de ser el técnico de Peñarol. Y que quería invitarme a ser parte del cuerpo técnico. Yo ya tenía arreglado para trabajar en otro club pero opté por este desafío que me pareció enorme y muy lindo”, contó Castillo quien había colgado los guantes en Fénix en 2018.

"Nunca se había dado una charla entre nosotros sobre si quería ser entrenador. Creo que lo decidió en los últimos años. No lo veía a Diego técnico, no porque no tuviera capacidad sino porque pensé que se iba a dedicar a otras cosas, a otros negocios”, añadió el exarquero.

“Hoy le veo una gran capacidad para transmitir lo que vivió como jugador. Y es un plus que no muchos entrenadores tienen. Además de su juventud y ser un ejemplo para los jugadores. Su carrera es reciente y ellos saben lo que fue como jugador y lo que le costó llegar a ser uno de los mejores del mundo. Y eso ayuda a la hora de exigir”.

ALBION. Su única experiencia como entrenador fue el año pasado en Albion, a donde llegó a instancias de Julio de Armas que había sido su entrenador de arqueros en Huracán Buceo. “Me insistió en que empezara a dirigir. Arranqué como entrenador de arqueros y después me fui metiendo de profe porque eran como 60 gurises. Luego fui ayudante técnico del “Palomo” Rodríguez primero y de Federico Nieves después”.

Trabajaba de mañana con Primera y de tarde con la Séptima. “Estaba todo el día al palo con Albion, pero fue una linda experiencia”.

En realidad, cuando Castillo dejó de atajar, aún no tenía claro si quería ser técnico, preparador físico (lo que ya era cuando jugaba) o entrenador de arqueros. “No lo tenía definido y en Albion experimenté todas las funciones. Lo único que me faltó fue ser el entrenador principal. Y la verdad, me encantó todo lo que hice”, afirmó riendo.

SIMPLIFICAR. En Peñarol, comparte la tarea de ayudante técnico con Pablo, el hermano de Forlán. Los técnicos alternos suelen ser los que están más cerca de los futbolistas, mientras que el entrenador principal guarda otra distancia. Y le gusta ese rol. “Por mi personalidad soy cercano con los jugadores. Además, tengo amigos ahí, porque fui compañero con el ‘Cebolla’ con el ‘Mota’, mismo con Rodrigo Abascal en Fénix y en Juventud. Y trato de estar siempre pendiente de los más jóvenes, a ver cómo están y cómo van llevando los trabajos. Hay casos y casos, por lo general el que juega está bien y al que no le toca, no tanto. Hay que ir mediando con esas situaciones tratando de simplificarle un poco las cosas a Diego”, contó el duraznense quien aseguró a su vez que las tareas están muy bien divididas entre los integrantes del cuerpo técnico.

en cuarentena Todos acompañados menos el húngaro Vadocz Los futbolistas aurinegros reciben por Whatsapp los trabajos que les va actualizando el preparador físico Santiago Alfaro y además están en contacto con el cuerpo técnico por videoconferencias. “Tuvimos una con todo el plantel y también otras individuales de todo el cuerpo técnico con cada uno de los jugadores para ver cómo se están sintiendo y en que condición están. Porque hay grandes diferencias entre unos y otros, algunos tienen más espacio para trabajar y otros viven en apartamentos y no tienen muchas posibilidades”, contó Castillo.

"Todos se han tenido que adaptar a esta nueva realidad, que no es sencilla para quien está acostumbrado a trabajar en grupo y al aire libre. Los que viven en apartamento son los más complicados. Por suerte, la gran mayoría está acompañado. Viven con sus familias o con amigos. El único que está solo es Vadocz, pero la va llevando bien”, contó sobre el húngaro.



"Pablo (Forlán se encarga de la defensa junto conmigo y Diego y Manuel (Ojalvo) trabajan en el ataque. Y luego unificamos todo”, dijo quien trata de no invadir a los demás. “Hay profes espectaculares que tienen una capacidad tremenda y yo también aprendo. La distribución de las tareas ya está hecha. El líder es Diego y los demás somos asistentes. Y está saliendo muy bien”, aseguró y se refirió al futuro.

“Hoy quiero disfrutar del momento y aprender. Tanto Diego como yo tenemos mucha experiencia como futbolistas y ahora la queremos volcar. Luego veremos el rumbo que toma la carrera”, finalizó tras referirse a los técnicos que lo marcaron. “Álvaro Regueira me dio el espaldarazo para jugar en Primera en Huracán Buceo. Su respaldo me hizo sentirme el mejor del mundo. También Tabárez por su capacidad para gestionar grupos. Y Gregorio, que en muchas cosas es parecido al maestro. Y a Cuca que lo tuve en Brasil. Era medio loco, pero con un trato muy cercano al jugador. Además de su juego ofensivo muy marcado”.