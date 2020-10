Diego Forlán: "Es verso que yo no transmitía y es verso que me echaron por los puntos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán reconoció que sufrió un "golpe duro" cuando el presidente de Peñarol Jorge Barrera lo cesó en sus funciones, que nunca pensó que le iba a "costar tanto" despedirse del plantel y, aunque acepta las reglas del fútbol, lamentó no haber tenido "un Darío Rodríguez" que lo respaldara ante los dirigentes.

El extécnico de Peñarol, en diálogo con 100% Deporte (Sport 890), consideró que los análisis realizados que determinaron su alejamiento de la institución aurinegra no se ajustaron a la realidad de lo que se veía en el Torneo Apertura y que es "verso eso de que yo no transmitía". "Me echaron, que son las reglas del juego y uno las tiene que aceptar, pero Peñarol, aunque después siguió dejando puntos, igual podía haber peleado por el campeonato".

"Me hubiera encantado seguir, pero tengo la capacidad de enseguida aceptar que se terminó y mirar hacia adelante" Diego Forlán

Un Forlán directo, auténtico y sin problemas para responder sobre los juicios de valor que se hicieron sobre su tarea como conductor del plantel aurinegro, tras reconocer que "nunca pensé que me iba a costar tanto despedirme del plantel", señaló también que luego de concretado el alejamiento no se quedó "lamentando nada, fue una decisión que se tomó y uno lo tiene que aceptar. Me hubiera encantado seguir, pero tengo la capacidad de enseguida aceptar que se terminó y mirar hacia adelante. Sí analizar lo que sucedió, pero mirar al futuro y disfrutar".

"Lo que te molesta después, que en general lo escuchaba, era que decían que era lógico que echaran a Forlán por los puntos. ¿Qué resultados? ¿Qué puntos? Porque si nosotros le hubiéramos ganado a Wanderers estábamos a un punto del primero". Diego Forlán

Diego, que dijo "hay que tener la capacidad de limpiarse, seguir y reinventarse", admitió que cuando terminó el partido con Wanderers, con la derrota en el Campeón del Siglo, "no sospechaba que me podían echar".

En su análisis de ese momento, afirmó que "es verso que lo echaron por los puntos". "Sabía cómo veníamos. Lo que te molesta después, que en general lo escuchaba, era que decían que era lógico que echaran a Forlán por los puntos. ¿Qué resultados? ¿Qué puntos? Porque si nosotros le hubiéramos ganado a Wanderers estábamos a un punto del primero. Perdimos con Wanderers que quedó primero y después Peñarol pasó a Wanderers", añadió.

"La lástima es que yo no haya tenido un Darío Rodríguez o alguien de fútbol que me respaldara con los dirigentes" Diego Forlán

Forlán explicó que prefirió no hablar antes porque "quería escuchar a todo el mundo y después reflexionar. Se hablaba de la actitud del equipo. Es verso eso de que yo no transmitía. Hay partidos que se transmite más que en otros, pero ¿tengo que estar gritando los 90 minutos para que se diga que Forlán tiene carácter? Si querés buscar… La lástima es que yo no haya tenido un Darío Rodríguez o alguien de fútbol que me respaldara con los dirigentes".

Al abordar el tema de los pocos puntos alcanzados por Peñarol bajo su conducción consideró: "Si lo analizás en frío, 12 puntos de 27 es poco, pero no para el campeonato que estábamos jugando. Me echaron sin perder dos partidos seguidos, pero estaba ahí. La gente que maneja el fútbol tiene que tener otra capacidad, no debería estar contaminado. Para mí, por ejemplo, lo de Munúa es una vergüenza también, lo de Munúa está mal. Peor está después cómo sigue, porque después viene el director deportivo al lugar del técnico. No estoy de acuerdo, en el caso de (Jorge) Giordano, es que si agarra porque Nacional está buscando un posible técnico me parece perfecto. No importa si le lleva todo el torneo. No es lo que yo escuché, 'estamos analizando y también te estamos viendo' y para mí eso no es ético y no corresponde. Hay que rever esa situación. El caso de Munúa, vos tenés una persona que te tiene que respaldar con los dirigentes, el que tiene que pasar el informe y después se queda con el puesto".

"Lo de Munúa (su despido) es una vergüenza también, lo de Munúa está mal". Diego Forlán

Siguiendo con la situación en la que se encontraba, explicó: "Nosotros estábamos haciendo las cosas bien, teníamos irregularidades en los resultados a favor como en contra, es verdad no ganamos dos partidos seguidos, pero no tuvimos dos derrotas seguidas".

Al repasar lo que ocurrió el lunes siguiente al partido con Wanderers, Forlán evocó: "Me llamó Jorge Barrera. Ahí no sabía si me iba a dar una chance más o si me iba a echar. En seguida que me senté, mano a mano con él en su casa, y me dijo la primera palabra pensé me echó. Me dijo: ‘Estuve toda la noche’, y pensé estoy en el horno, chau, para afuera. Además, agregó: ‘Estaba buscando la mejor salida’. Lo corté y le dije 'sos el presidente, si vos querés echarme, echame'. Me defendí en la reunión, pero la decisión ya estaba tomada".

"Barrera me dijo: ‘Estuve toda la noche’, y pensé estoy en el horno, chau, para afuera" Diego Forlán

"Ahora quiero dar mi punto de vista para que la gente sepa. Porque es un verso eso de los 12 puntos de 27, porque solamente tenés razón si lo sacás de contexto. Si vos me decís que Peñarol era un desastre, nos metían dentro del arco... Pero no digan más que eran 12 puntos de 27, porque si yo le ganaba a Wanderers estaba a un punto del líder. Después hablan de la inexperiencia de Forlán. Sí, obvio, inexperiencia. Pero no utilicen la inexperiencia mía para criticarme por errores cuando técnicos con experiencia también cometieron errores similares. Entonces, qué, ¿ellos son burros?", prosiguió analizando Forlán.

Al abordar el tema de las contrataciones realizadas y los pocos resultados obtenidos con algunas de ellas, Forlán dijo: "No le erré. Cuando yo agarro en diciembre me dicen que hay una posibilidad de que diez jugadores se vayan. Entonces, tuve que salir a buscar, había que tomar decisiones, a los juveniles no los conocía. Lo que pasa es que no es fácil, hay que saber cuándo, cómo y dónde ponerlo. Por ejemplo, había un jugador que me encantaba, a Pablo (Forlán) le gustaba pero no era el momento para ponerlo. Después lo pusieron y hoy está difícil que vuelva a entrar, pero es un jugador que tiene un potencial enorme y lo estábamos preparando para el momento que tenía que ser. Nosotros sabíamos que precisábamos puntos y no era probar, porque el día que yo hice cambios perdimos ante Deportivo Maldonado".

Para el exconductor de Peñarol "está bien que con el diario del lunes todo el mundo diga (Lucas) Viatri y no Xisco (Jiménez), pero yo si vuelvo a enero sigo apostando por Xisco, no me arrepiento por más que me salió mal. Porque no era Viatri o Xisco. Si yo hubiera sabido que Xisco no me hacía goles no era ni Viatri ni Xisco, porque Viatri no hacía goles y no jugaba dentro del área. Yo si sabía que Xisco no hacía goles, no era ninguno de los dos".

Diego desmintió que hubiese habido una supuesta mala relación del plantel de Peñarol con su hermano Pablo. "En la vida no hay nadie imprescindible. Xisco salió molesto en el partido con Danubio, se calentó en el banco, Pablo le dijo que ese no era el lugar. Quedó ahí y no pasó nada. El que te diga algo diferente miente. Fue un pequeño cruce que sucede en todos lados o Luis (Suárez) no se fue mal (Atlético de Madrid - Salzburgo), en realidad buscaron algo para ver en qué lado le puedo pegar a Diego".

"Si yo hubiera sabido que Xisco no me hacía goles no era ni Viatri ni Xisco, porque Viatri no hacía goles y no jugaba dentro del área". Diego Forlán

Forlán también habló sobre la supuesta falta de actitud que tenía el Peñarol que él dirigió: "Qué tuvimos algún partido que no se vio actitud, sí, lo reconozco. Pero son partidos y pasan. Pero tuvimos tres partidos con diez hombres y sumamos siete puntos. ¿Eso no es actitud?".

El problema, según Diego, es que "se necesita tener entre el presidente y el técnico a una persona en quien vos confíes", pero admitió que nunca lo pidió. "¿Ustedes vieron que yo me quejara en algún momento? No me metí en ninguna decisión, yo hacía mi trabajo. ¿Que querés que los vaya a obligar a los dirigentes? Yo hago mi trabajo. Por eso digo que en lo de Munúa y lo de Giordano, los roles son importantes".

En lo que refiere a la autocrítica, Forlán primero dijo: "En la historia del fútbol a un técnico lo echan cuando pierde tres partidos seguidos, yo perdí uno y me echaron. Obvio que le erré y que con el diario del lunes tomarías otras decisiones. Pero el resultado es producto del trabajo, lo que pasa que el fútbol es opinable y entiendo que la gente opine y dicen que no tengo autocrítica, pero para ser quien soy es porque tengo autocrítica. Lo que pasa que la gente piensa que sabe de fútbol, que es hacer un cambio y listo. No sabe que hay que recorrer un camino de la A a la Z. No me estoy justificando, estoy respondiendo sobre lo que dijeron por lo que me echaron. No es coherente lo que dicen por lo que estaba pasando. La gente es hipócrita, yo escuché que hablaban de (Agustín) Canobbio y en el estadio lo puteaban de arriba a abajo. Que no sean hipócritas. Hay que decir las cosas como son. Con el diario del lunes querían a Canobbio y lo mismo a Lores. Cuántos partidos jugó (Ignacio) Lores. Después fue a Wanderers y la rompió, bárbaro, pero yo tenía que tomar decisiones, por conocimiento, por lo que experimenté, por lo que aprendí, y viendo lo que en ese momento pasaba".