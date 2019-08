Diego Forlán no dijo adiós, sino hasta luego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Diego Forlán no le gusta usar la palabra retiro. Por eso, ayer anunció en el edición central de Telemundo que había decidido dejar de jugar profesionalmente al fútbol. “No ha sido fácil. No quería que llegara este momento, pero decidí parar”, dijo Forlán en entrevista con Mariano López y Federico Buysan.



“Venimos a darle apoyo moral”, habían reconocido un rato antes su padre, Pablo, y su esposa Paz. Es que Diego llegó acompañado de su padre, su esposa, su hermano y uno de sus mejores amigos.



La forma en que su mujer lo abrazó minutos antes de la salida al aire y que ambos se quedaran unos minutos tomados de las manos, indicaba que a pesar de que se dice frío, el momento era difícil para él. La manera cariñosa en que ella le acomodó el pelo antes de sentarse en el estudio, era una prueba más.



Reconoció que la decisión de dejar de jugar era algo que venía masticando, aunque había recibido una oferta importante hacía poco. Y que buscaba excusas. “Me iba poniendo cada vez más selectivo. Pero sabía que iba a llegar la fecha. Además con los nacimientos de Luz y César, (sus dos hijos menores) prioricé quedarme en Uruguay”.

Forlán junto al conductor Aldo Silva. Foto: Fernando Ponzetto.

Un rato después de la entrevista, en la que dijo que su vida había sido siempre de 24 horas de fútbol, desde niño cuando iba con su padre a comidas y asados o cuando iba a ver jugar a su hermano en Defensor, le confió a Ovación, que con tres hijos, eso ha cambiado un poco. “Prendo menos la tele, pero como hoy hay tantos noticieros deportivos y te pasan un resumen de todo, te ponés al día enseguida. Y cuando hay partidos lindos los veo. Pero me gusta ser un padre presente. Me gusta estar ahí cuidándolos. Soy exigente, aunque no mucho porque son muy chicos todavía (Martín, el mayor tiene solo tres años y poco). Se me cae la baba con ellos, son mis hijos, pero tenés que estar educándolos. Soy exigente en la conducta porque siempre te prueban y hay que poner algún límite, pero trato de hacerlo para la edad que tienen”, contó sobre la paternidad.



Forlán ha dicho muchas veces, y lo reiteró anoche en Telemundo, que tiene el curso de entrenador hecho y que le gustaría dirigir. Es más siempre anunció que lo iba a hacer junto a su padre, como asesor, su hermano y el profesor Santiago Alfaro. Sin embargo, en los últimos tiempos se lo ha visto cercano a la FIFA y participando en varios de sus eventos. De todos modos, aseguró que estar a nivel de cancha es lo que más le seduce.

Firmando camisetas a la salida de los estudios de Canal 12. FOTO: Fernando Ponzetto.

“Todos estos impasses que he tenido me sirvieron para hacer otras cosas. Lo de la FIFA, he ido como otros jugadores más que nada como invitado. Tenés la chance de estar ahí y de compartir cosas, como me pasa también con la Liga de España, o cuando estuve comentando en el Mundial. Es lindo todo eso y me encanta porque te permite seguir en exposición. Porque cuando dejás de jugar ya no tenés todo eso y es más difícil que te llamen. Hay que brindar algo, los roles van cambiando. Pero me he dado cuenta tanto en el Mundial como en la Copa América, trabajando como comentarista, que disfrutaría mucho más adentro de la cancha, aunque sea asumiendo otros riesgos. Viviendo el partido por dentro, las concentraciones, el ir y volver del estadio. Estar ahí en el día a día es a lo que uno está más acostumbrado”, explicó.



“Me encantaría dirigir, pero hay que ver las ofertas, lo que aparece. El nombre ayuda, pero no se sabe lo que uno puede dar como director técnico”, afirmó sobre lo que seguramente será su nueva profesión, en la que dijo que no tendría problemas de dirigir juveniles. Y seguramente, por la forma de entrenar que ha tenido a lo largo de su carrera y que sigue teniendo, sería un gran ejemplo para los más chicos. “Yo nunca paré de formarme”, admitió.



Afirmó, a su vez, que no tenía nada que reclamarse, ni en lo bueno ni en lo malo, pero reconoció que si algo le había quedado en el tintero era haber jugado en la MLS.



Alrededor de las 21:00 horas dejó el canal. Afuera lo esperaba un puñado de hinchas con camisetas de Uruguay. Es que lo que Diego logró en Sudáfrica en 2010 no sólo fue un quiebre en su carrera, fue algo muy difícil de olvidar para los habitantes de este pequeño país.



Forlán junto a su esposa Paz. FOTO: Fernando Ponzetto.

Las ganas de dirigir a Peñarol y a la selección

Forlán reconoció que lo que más quiere es dirigir a Peñarol, el cuadro del que fue hincha toda su vida, pero no descartó dirigir a Nacional. Algo que no muchos manyas entienden, pero explicó en qué circunstancias lo haría. “Yo quiero dirigir a Peñarol, pero si pasa un determinado tiempo y no surge esa posibilidad... Si no me llaman, si nunca me tienen en cuenta, podría dirigir a Nacional”, afirmó. Y lamentó que no se hubiera dado la posibilidad de volver a jugar en Peñarol. “Hubiera sido lindo volver y cerrar ahí la carrera. Lo vi con buenos ojos, pero no se dio”.



También admitió que al igual que Sebastián Abreu, uno de los que le grabó un mensaje igual que Luis Suárez, le encantaría dirigir alguna vez a la selección. “Uruguay es mi lugar”.

Lo invitaron a ir a ver un partido de Aguada

¿Has visto a Leandro García Morales?”, le preguntó Aldo Silva a Forlán mientras este esperaba el momento de salir al aire. “No, yo no, pero mi hermano sí”, respondió Diego. “¿Viste que vuelve a Aguada, no?”, insistió el conductor, confeso hincha aguatero. “Te voy a invitar a ir a un partido de Aguada”, le dijo. Y Forlán le contestó que cómo no, que iría encantado.



En eso saltó Federico Buysan y argumentó: “te pega más Trouville”. Y todos se rieron.



Es que Forlán se veía tranquilo y distendido, tanto antes como durante y después de la entrevista cuando se prestó para todas las fotos que le pidieron. La procesión iba por dentro.