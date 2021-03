Diego Forlán se animó a elegir su once ideal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Tengo que hacer un equipo ideal exclusivamente con jugadores extranjeros. Ojo, no es porque no considere que en un equipo especial no tengan lugar muchos de los espectaculares compañeros uruguayos con los que tuve la suerte de estar dentro de un campo de juego, pero sinceramente cometería injusticias con algunos. No quiero quedar mal con nadie (risas), pero tampoco quiero dejar afuera de un once a gente con la que vivimos grandes emociones y yo estuve un tiempo largo en la Selección. Es cierto que quizás no sea tan justo con la selección de extranjeros, pero bueno ahí me es más sencillo realizar la opción entre uno y otro. Así que armo un cuadrazo con muchos de los cracks que tuve a mi lado”, expresó Diego Forlán.



1 Rival más duro

“De esos tuve montones. Javi Navarro y Pablo Alfaro, duros defensas del Sevilla, por ejemplo, eran de esos que no se andaban con vueltas. Salían a cortar y cortaban (risas). El otro muy duro fue el italiano Fabio Cannavaro. Mirá que no era sencillo tenerlo enfrente, por algo fue Balón de Oro. Cannavaro era un jugador que daba la talla en todos los partidos”.

2 El mejor gol

“Recuerdo montón de esos goles que cuando los gritás ya decís golazo, por la jugada o por el lugar en el que entró la pelota, pero acá me voy a volcar con dos goles que para mi fueron especiales y los hice con la Selección. El primero es el que le anoté a Senegal en el Mundial de 2002 y el segundo es el que le hice a Alemania en el Mundial de Sudáfrica”.

3 El mayor error

“Es como bastante complicado ir para atrás en el tiempo y analizar, con otras perspectivas, lo que hiciste o decidiste en el pasado. Errores cometemos todos, pero en el momento que se tomó una decisión fue por las circunstancias que se daban allí. Así que voy a elegir un momento deportivo: un gol que erré contra la Juventus en un amistoso de pretemporada en Nueva York”.

4 Viviría en...

“En Uruguay. En Montevideo, en Punta del Este. En mi país. Acá están mis raíces, mi familia, mis amigos. El mundo es maravilloso y he tenido la fortuna de recorrerlo, de estar en lugares increíbles, de sentirme apreciado y respetado en todas partes y hasta de enamorarme de distintas cosas de cada una de las ciudades que conocí, pero a Uruguay no lo cambio por nada”.

5 El mejor equipo

“Es díficil inclinarse por uno en especial, porque disfruté a todos los equipos. La Selección, naturalmente que por sentimiento, tiene un lugar muy importante, pero me cuesta dejar de lado a uno en particular. Así que acá no tengo más remedio que decir que todos los equipos que defendí fueron los mejores de mi carrera”.