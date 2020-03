Diego Forlán afirmó que “la expulsión no se sintió” ante Jorge Wilstermann

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se repitió la tónica de los últimos partidos y se notó en la impaciencia del hincha anoche en el partido de Copa Libertadores frente a Jorge Wilstermann y en el desahogo de ellos y del propio Diego Forlán en el gol de Peñarol: error en la definición.

“Tuvimos muchas llegadas y nos falta la tranquilidad para llegar al gol. Con uno menos el equipo jugó bien y siempre estuvo siendo protagonista”, expresó el entrenador que tuvo una mención aparte con el hincha aurinegro: “La gente siempre estuvo alentando. Era un día complicado y los que vinieron estuvieron apoyando desde el primer minuto hasta el final del partido”.

En relación a la roja de Rodrigo Abascal manifestó: “Me hizo dudar, aunque son jugadas de interpretación. El brazo estaba en alto, pero no sé si le pega. El árbitro tal vez estaba mejor posicionado”.

Luego de la roja “pensé que se podían venir arriba y se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Lo que uno tiende a hacer es ajustar en la defensa, pero Krisztián (Vadócz) sabe muy bien manejar los tiempos y en el mediocampo se acomodaron. La expulsión no se sintió”.

“Como jugador me preocupaba más cuando no tenía situaciones. Hemos tenido muchas situaciones y no hemos podido convertir pero el equipo está bien y está sumando puntos, este es el camino y estamos trabajando bien”, agregó el entrenador aurinegro.