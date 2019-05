Diego Armando Maradona seguirá en Dorados pero puso sus condiciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así lo confirmó su abogado Matías Morla. Diego Armando Maradona viajará este martes a Argentina para someterse a una intervención que estaba "programada" en su hombro izquierdo.



Luego de la operación, Maradona volverá a México para seguir como entrenador de Dorados de Sinaloa. El 'Pez', como le dicen al equipo, no pudo ascender a la primera división la pasada temporada ya que cayeron ante San Luis en las finales; pero el club volvió a apostar por el 10.



¿Qué pidió Maradona?



"Les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos. Si me dicen que con algo no llegan me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", había declarado Maradona aunque su abogado confirmó en declaraciones al diario Clarín que seguirá en el cargo.