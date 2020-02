Diego Alonso: "Me siento como Tabárez, mi pasión es dirigir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso, que dijo que su gran pasión siempre fue la de dirigir, razón por la que a partir de "los 21 años" comenzó a prepararse para modelar su perfil de entrenador, remarcó que "es un entrenador" que tuvo "la suerte de jugar al fútbol". El actual conductor del Inter Miami indicó que se ve realizando una carrera como la del maestro Óscar Tabárez, Gregorio Pérez o Julio Ribas, porque "es mi pasión". "No sé dónde estaré, pero me veo dirigiendo".

En diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), el "Tornado" subrayó que está "feliz, contento con el desafío de trabajar en la MLS. Estoy en un equipo en expansión, con grandes ambiciones, así que intentando crecer para dar pasos hacia adelante".

Para Alonso no hay nada mejor que el ejercicio de la profesión como entrenador de fútbol. "Como jugador disfruté mucho jugar, porque de niño me gustaba la pelota y el juego, pero a los 21 años me di cuenta que mi futuro era ser entrenador. Me gustaba mucho jugar, pero me dí cuenta que mi pasión era entrenar y me fui preparando durante 15 años para cuando me tocara empezar la carrera. Siempre digo que soy un entrenador que tuve la suerte de jugar al fútbol. Más allá de que disfruté mucho jugar, me apasiona dirigir y lo paso super bien entrenando".

El extécnico de Peñarol y Bella Vista insistió que siendo futbolista "ya me veía siendo entrenador. Prestaba mucha atención al entrenador, a la preparación física, a la búsqueda de los objetivos y me fui moldeando el perfil de entrenador que quería ser. Me preparé durante mucho tiempo para ser el entrenador que quería ser".

Después de hacer un repaso de su trayectoria, de agradecer lo vivido en Bella Vista, de lamentar no haber logrado buenos resultados en Peñarol y de agradecer lo que le tocó vivir en su etapa como técnico en Paraguay, particularmente en Guaraní, Alonso hizo una mención muy especial sobre lo que sucedió en México. "En el Pachuca viví una etapa especial, fue el puntapié en el cambio de entrenar, de pensar. Estoy muy agradecido, me dieron estructura, la capacidad de progresar. Pachuca nos permitió estudiar, aggiornarnos, trabajar con gente que venía a capacitarnos. El cambio rotundo y más importante en este tiempo que llevo entrenando fue en mi etapa en Pachuca, estoy muy agradecido a Jesús Martínez".

Al hacer referencia a la forma en la que se concretó su incorporación al Inter Miami, el "Tornado" narró: "Me llamó un directivo, me dijo que querían conocerme. Viajé, me entrevisté. Quería conocerlos. Ver qué buscaban. Después de haber ganado en Monterrey sentía que tenía que ir a un equipo que tuviera aspiraciones de ganar. Quería un equipo con ambiciones y el Inter de Miami las tiene. Cuando los conocí y nos vimos fue una relación de empatía, de feeling, realmente nos pusimos de acuerdo en el proyecto deportivo rápidamente y lo otro también fue sumamente rápido".

Alonso encontró en David Beckham una persona humilde y de grandes valores. Así lo describió el DT: "Las veces que he hablado con él es una persona muy humilde, sumamente agradable, hemos hablado de fútbol, de la familia y hasta el momento el trato ha sido increíble. Lógicamente hacia afuera hay una repercusión internacional fuertísima, pero a mí lo que me impresiona es la persona. Nos ponemos a conversar de fútbol y desde ese lugar lo hacemos con normalidad".

Con un contrato que lo une al club por tres años con opción a uno más, Alonso sabe que el inicio no será nada sencillo. "Todavía no hemos empezado a competir, sabemos que el primer año no será fácil, la primera temporada no es fácil porque no es sencillo construir un equipo desde cero. Hay que entrenar el modelo de juego, lo que uno quiere ver y también hay que entrenar la mentalidad. Hay que trabajarlo para que el equipo sea ganador. Necesitamos seguir formando un gran equipo y estamos trabajando muy fuerte con los directivos para tener un equipo a la altura de lo que soñamos y queremos para competir en primera división".

Al momento de analizar el futuro de su vida, la proyección que realiza y la viabilidad de que regrese a Uruguay, Diego Alonso remarcó:​ "Me veo como el maestro (Óscar) Tabárez. Me veo dirigiendo siempre. No me veo de otra manera. No sé dónde estaré, pero me veo dirigiendo. Es mi pasión. Ojalá pueda hacer la cuarta parte de lo que hizo el maestro. Cuando veo a Gregorio (Pérez) también dirigir me emociona por él, es gente honesta, trabajadora. Lo mismo que Julio (Ribas). Son personas que sienten esta profesión no como un medio para subsistir sino como parte de su vida".

Consultado si hay posibilidades de que regrese a orientar a Peñarol, Alonso se tomó un tiempo para responder. Pensó y dijo: "Sí, volvería a dirigirlo. Claro, me imagino que sí. Contesto porque no puedo decir que no porque estaría mintiendo, pero el tema es que soy muy reacio a hablar de ello. No hablo de un club cuando tiene entrenador. Siento que alguien se postula cuando se dice que sí que lo dirigiría. Me parece que está un poco fuera de lugar, que es una falta de respeto al profesional que está trabajando".

Más reacio estuvo cuando se trató de soñar con Uruguay. "​No lo podría contestar. El entrenador es Tabárez y siento que tiene que trabajar con tranquilidad y sin nadie que esté postulándose. No me siento cómodo con ello. En esto no voy a dar ningún título. Prefiero dar un título ganando algo y no diciendo estas cosas".