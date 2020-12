Diego Aguirre: "Me quedé bastante mal, estaba muy ilusionado con volver a Peñarol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Aguirre, quien fuera el candidato al puesto de director técnico de la fórmula de Juan Pedro Damiani, expresó su sorpresa por el resultado de las elecciones en Peñarol y dijo que nadie de la nueva dirigencia electa lo había llamado hasta la mañana del martes. En diálogo con el programa A fondo, de la 1010AM, dijo sobre el resultado:

“Lo tomé con bastante sorpresa, porque daba por descontado que iba a ganar Juan Pedro” Diego Aguirre

"Me quedé bastante mal porque estaba muy ilusionado y convencido de que íbamos a hacer un muy buen trabajo junto a mi cuerpo técnico", dijo el extécnico de Peñarol. Además, afirmó que no recibió llamadas de Ignacio Ruglio, el nuevo presidente aurinegro, ni de Pablo Bengoechea. Evitó especular con un posible ofrecimiento de las nuevas autoridades, pero todo lo que dijo indica que no será el técnico aurinegro cuando termine el contrato de Mario Saralegui.

Saralegui: "Creo que quedo hasta febrero porque hay extensión del contrato" By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Saralegui: "Creo que quedo hasta febrero porque hay extensión del contrato"

"Vamos a ver si existe ese llamado, primero. Y vamos a ver si hay real interés y si no es para quedar bien", expresó Aguirre. Sin embargo, a continuación aclaró: "Habían determinadas condiciones que había acordado yo con Juan Pedro para poder sentirme cómodo, tomar las decisiones deportivas y organizar el club, pero fundamentalmente el primer equipo. No había tiempo para no priorizar el primer equipo. Esas condiciones eran las que yo sentía que me atraían muchísimo al proyecto. Es prácticamente imposible que se me den esas condiciones con la situación de ahora. La verdad que está bastante complicada la posibilidad de volver".

"Había renunciado pensando en la posibilidad de volver" Diego Aguirre

El extécnico del Al-Rayyan había puesto todas sus fichas en Peñarol. Sin embargo, dijo que en "el fútbol aprendés a dar vuelta la página y he tenido la posibilidad de estar en varios equipos. Tendré que arrancar nuevamente. Me da un poco de pena porque estaba con muchas ganas de estar en Uruguay".