"En diciembre podemos tener un panorama gravísimo si no hay diálogo"

Ignacio Alonso criticó no haber aprobado el nuevo estatuto en la Asociación Uruguaya de Fütbol antes de la intervención de FIFA y Conmebol y ahora teme una posible suspensión de la AUF si el diálogo entre las partes no ocurre.

En diálogo con el programa Tiempo de Fútbol de Sport 890 dijo que en caso de haber votado el nuevo estatuto antes de que llegaran los interventores se hubiese evitado la situación. "La solución que estábamos planteada venía respaldada por el círculo de mayor jerarquía de FIFA y Conmebol. Cuando tuvimos la entrevista con la gente de FIFA y Conmebol (los enviados a nombrar el Comité) nos lo confirmaron. Si Uruguay ese viernes hubiese mandado la señal de citar a una asamblea (para aprobar el estatuto), se abre un período de negociación. Se hubiera evitado la intervención, que es una mancha para el fútbol uruguayo y la Asociación".

Además, el actual nexo entre la Asociación Uruguaya (con el Comité de Regularización) y la FIFA, advirtió las consecuencias de no sentarse a negociar el estatuto entre los tres integrantes del Comité y los clubes. "Puede haber perjuicios para la AUF en la medida que se apele al recurso del TAS y no nos sentemos en una mesa a hablar del estatuto, como gente responsable de clubes y asociación. No podemos renunciar al diálogo".

Incluso se podría haber votado el nuevo presidente con el estatuto actual, el viejo si las elecciones eran antes. "El Ejecutivo fue claro durante el primer semestre del año: estábamos dispuesto a votar (el nuevo presidente) con el estatuto viejo. De acuerdo a la insistencia de FIFA y de los grupos de interés que quieren participar, el primero que lo dejó claro fue OFI, pretenden no estar afuera del nuevo presidente y del Consejo Ejecutivo. Ahora estamos en otro momento de gestión", dijo Alonso.

"Estamos en un contexto de enfrentamiento político importante con objetivos incompatibles. En la medida que no haya un espacio para ceder va a ser complicado. FIFA ha sido clara hace mucho tiempo y acá muchas veces se subestimó la situación y las advertencias. No eran advertencias inventadas por el Ejecutivo", agregó.

A la vez, teme de una posible suspensión. "Los ámbitos de FIFA exigían que se pasaran a votación situaciones ampliamente conversadas. Ahora lo que exige es una reflexión y trabajar para evitar ese daño que puede ser muy importante, porque una suspensión a la Asociación Uruguaya de Fútbol le caería antes. No nos cae una suspensión ahora por el Campeonato Mundial Femenino en noviembre, la FIFA no va a pasar por la vergüenza un campeonato que no se puede realizar por una asociación suspendida. Esto puede ser gravísimo a partir de diciembre a medida que queden afuera los equipos uruguayos de los campeonatos internacionales, la selección juvenil afuera del campeonato de enero-febrero (Sudamericano sub 20), la selección mayor sin las fechas FIFA. La sanción le acarraría un montón de consecuencias al fútbol uruguayo".

También afirmó que "el estatuto actual del fútbol uruguayo es el peor de Sudamérica y hay que modificarlo. Los clubes tendrían que que haber mostrado una señal positiva fijando una asamblea para poder comenzar a trabajar en la redacción del estatuto pedido por FIFA, que incluyeran a los grupos de interés".

Incluso comentó que le "extrañó" ser considerado por los enviados por FIFA y Conmebol para integrar el Comité de Regularización. " La verdad que me extrañó que me convocaran para formar parte de la Comisión. Yo decliné hacerlo, pero sí formo parte del nexo entre AUF y la FIFA".

Finalmente dejó de lado el tema de las elecciones, cuando él era uno de los candidatos principales. "Hoy la responsabilidad te invita a retirar la candidatura, la reforma del estatuto es el objetivo. El ambiente está muy raro y las candidaturas en este momento es una ciencia ficción".